Cette semaine, Apple a présenté son événement “California Streaming” avec le nouvel iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, le nouvel iPad de base, l’iPad mini redessiné et une extension d’Apple Fitness+ à plus de pays. De toutes les annonces, quelle était votre préférée ? iPhone 13 et iPhone 13 Pro L’iPhone est toujours le produit […] More