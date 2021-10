Neville fait une analogie étrange avec la soupe dans une prédiction claire de Conte à Man Utd

Gary Neville a minimisé l’idée qu’Antonio Conte remplace Ole Gunnar Solskjaer en tant que prochain manager de Manchester United.

Solskjaer est à nouveau sous surveillance après Man Utd a perdu contre Leicester City Samedi. Avec des matches contre Liverpool, Tottenham et Manchester City à venir – ainsi qu’un doublé en Ligue des champions avec l’Atalanta – cela pourrait être quelques semaines critiques pour sa sécurité d’emploi.

Les responsables de Man Utd continuent de le soutenir publiquement, mais certains fans sont de plus en plus mécontents et réfléchissent à qui pourrait remplacer l’ancien attaquant.

Un nom qui revient régulièrement dans la conversation est Conte, qui est au chômage depuis son départ de l’Inter Milan cet été.

Conte a mené l’Inter au titre de Serie A la saison dernière, mais leurs problèmes financiers les ont forcés à se séparer. L’ancien patron de Chelsea restera une idée attrayante pour les clubs qui envisagent un changement alors qu’il reste sans travail – si quelqu’un est prêt à couvrir son énorme salaire.

Man Utd fait partie du calibre de club capable de le nommer s’il quittait Solskjaer. Mais Neville ne peut pas le voir se produire.

« Conte ne sera pas le manager de Manchester United, je ne pense pas », a-t-il déclaré sur Instagram Live (cité par Metro).

« Je ne pense pas qu’ils opteront pour cette option, personnellement. C’est un grand manager mais je pense que certains managers correspondent à certains clubs et je ne pense pas que Conte corresponde personnellement à United.

« Comme je l’ai dit, c’est un excellent manager mais je ne me sens pas bien celui-là. »

Un téléspectateur a suggéré que Conte était un vainqueur potentiel du titre avec la bonne équipe. Mais Neville est revenu sur l’époque de Jose Mourinho pour expliquer pourquoi ce n’était pas nécessairement une bonne idée.

« Je ne suis pas là pour ça, donner une équipe à quelqu’un », a déclaré Neville. « Nous avons essayé cela avec Jose, ‘Donnez une équipe à Jose et nous gagnerons certainement la ligue’.

« Nous ne l’avons pas fait, et à la fin, c’était un gâchis et tout le monde voulait qu’il parte. »

Brendan Rodgers (actuellement de Leicester City) et Zinedine Zidane (sans emploi depuis qu’il a quitté le Real Madrid) ont également été suggérés pour le poste à United.

Mais encore une fois, Neville ne pense pas que l’un ou l’autre améliorerait nécessairement les choses. En fait, il craint que le club ne prenne le risque de trop se concentrer sur le fait d’amener les autres sans trop de récompense.

« Brendan Rodgers à United ? Non, cela n’arrivera pas non plus », a-t-il répondu. « J’ai déjà dirigé Liverpool, je ne pense pas qu’ils choisiraient Brendan – qui est encore une fois un excellent manager.

« Zidane viendra-t-il ? Pas certain. Nous ne faisons que spéculer maintenant, jetant des noms en l’air.

«C’est comme lorsque vous préparez une soupe et que vous la goûtez après avoir mis beaucoup d’ingrédients dedans et que ce n’est pas particulièrement bon et que vous commencez simplement à ajouter des choses en pensant que cela va l’améliorer. Cela ne va certainement pas l’améliorer.

Neville ne s’attend pas au limogeage de Solskjaer

L’ancien coéquipier de Solskjaer a réitéré sa foi dans l’actuel titulaire du poste de manager de United.

Neville a refusé d’appeler au départ de Solskjaer et pense que les responsables du club partageront sa propre opinion, plutôt que celle de ceux qui demandent le limogeage de l’entraîneur.

« Le club ne le licenciera pas », a insisté Neville. « Le club restera avec lui. Le fait qu’ils aient eu ces expériences avec [David] Moyes et avec José et [Louis] van Gaal, je pense qu’ils vont s’en tenir au plan.

« Ole est sous pression mais ils ne le licencieront pas ; cela ne fait aucun doute. Je sais que cela ne plaira pas à certains d’entre vous. Je sais que certains d’entre vous veulent un nouveau manager.

« Je n’ai jamais demandé le limogeage d’un entraîneur de Premier League depuis 11 ans que j’ai arrêté de jouer au football et cela ne se produira pas maintenant.

« Ne paniquons pas ici. Il n’y a pas lieu de paniquer. Tout le monde voudra que Manchester United panique. Il n’y a rien qui puisse être réparé dans les 10 prochaines minutes. Tenez-vous en au plan, passez la saison, voyez ce qui se passe cette saison.

« Évidemment, s’il n’y a pas de trophée ou s’il continue comme il est, alors Ole subira une grande pression. Il le sait, puisqu’il est en poste depuis trois ans et demi à l’époque.

