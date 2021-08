Neville fait une déclaration à Tottenham et Kane après avoir lu entre les lignes

in

Gary Neville pense savoir ce que l’avenir réserve désormais au talisman de Tottenham, Harry Kane, après avoir remarqué qu’une tendance avait été contrecarrée lors du dernier match des matches du week-end d’ouverture.

L’attaquant de 28 ans continue d’être lié à un transfert à succès à Ville d’homme. Dans un coup du sort, Tottenham ont affronté le prétendant potentiel de Kane lors de leur match d’ouverture de la nouvelle saison dimanche. Opérant à l’avant-centre en l’absence de Kane, Son Heung-min a marqué le but vainqueur un après-midi où un des talents locaux ont reçu des critiques élogieuses.

À en juger par l’affrontement de dimanche, l’équipe qui avait besoin Kane le plus était Man City après avoir lutté pour déchiffrer le code défensif de Tottenham en l’absence d’un numéro 9 reconnu.

Et selon Neville, c’est exactement ce qu’il pense qui arrivera bientôt après avoir déclaré qu’il pensait que Kane était “parti”.

La déclaration de Neville découle du fait que Kane est l’un des rares joueurs à avoir aidé l’Angleterre à atteindre la finale de l’Euro 2020 qui n’a pas eu lieu ce week-end.

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a a insisté à plusieurs reprises sur le fait que Kane avait besoin de plus de temps pour se mettre au courant. Cependant, plusieurs autres joueurs anglais qui ont joué des minutes importantes à l’Euro 2020 étaient soit des remplaçants, soit des partants ce week-end.

Luke Shaw et Harry Maguire ont tous deux commencé pour Man Utd. Declan Rice, Mason Mount et Raheem Sterling ont également été choisis parmi leurs clubs respectifs.

Les goûts de Bukayo Saka, Kalvin Phillips, Kieran Trippier et du duo défensif de Man City Kyle Walker et John Stones ont tous été nommés sur leurs bancs respectifs.

S’exprimant dans son rôle d’expert sur Sky Sports (via l’Express), Neville a déclaré: “Je viens de lire le fait que tous les autres joueurs anglais qui ont fait partie de l’Euro ont été impliqués ce week-end sur le banc ou dans l’équipe .

“Harry Kane serait ici aujourd’hui, je pense s’il n’y avait aucun doute sur son avenir. J’ai cru comprendre qu’il était parti.

«Je sentais juste qu’il n’était pas visible dans le stade; le joueur le plus en vue de Tottenham, le premier match de la saison n’étant pas visible dans ce stade ? Nous avons beaucoup de caméras autour et je soupçonne que nous le cherchions partout. Ne pas le voir ici aujourd’hui a été une surprise.

L’agence de presse PA a rapporté que Kane était dans le stade pendant le match. Cependant, il n’a jamais été vu en public.

Les caméras de Sky Sports auront désespérément recherché une vue de Kane pendant le concours, en particulier lorsque les fans de Tottenham ont commencé à chanter « Regardez-vous Harry Kane ? »

Aucune autre explication pour l’absence de Kane – Neville

Neville a ajouté : « Il n’y a pas de matchs de Premier League cette semaine et il y a cinq ou six jours pour faire quelque chose. Je crois que pour moi, il est parti avec lui sans être sur le banc.

«Je me trompe peut-être complètement et dans deux semaines, je serai ravi de venir ici et de le regarder pour Tottenham.

«Mais tous les autres joueurs anglais ont été impliqués. Sancho était sur le banc hier, Kalvin Phillips était sur le banc.

« Ils ont tous eu très peu de temps pour s’entraîner. Mais à tout le moins, ils ont été sur le banc et Harry Kane le serait normalement.

“C’est le joueur le plus professionnel que vous ayez jamais vu, donc quelque chose se passe.”

