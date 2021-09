Neville prédit l’arrivée de Man Utd Prem et reste ferme sur le débat GOAT

Gary Neville pense qu’il y a deux équipes susceptibles de terminer devant Manchester United en Premier League cette saison malgré le retour du meilleur joueur du monde.

United a terminé deuxième l’an dernier alors que ses rivaux de Manchester City se sont enfuis avec le butin. Mais le fait Cristiano Ronaldo est maintenant de retour à Old Trafford a modifié le paysage. Le capitaine du Portugal a marqué sa deuxième venue avec deux buts alors que les Diables rouges s’est occupé de Newcastle samedi.

Ils sont actuellement en tête du classement, avec 10 points en quatre matchs joués. Les suspects habituels sont tous là ou à peu près.

Et, bien que l’ancien du Real Madrid soit de retour dans les rangs, Neville pense que United sera court.

Mauvaise nouvelle pour Harry Kane, alors que Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo visent le Golden Boot Award

« Il rend l’équipe meilleure. Je pense qu’il les rend plus susceptibles de remporter le titre que je ne le pensais il y a trois semaines », a-t-il déclaré dans le programme Monday Night Football de Sky Sports.

« Quelque chose en moi me dit que je ne pense pas qu’il fera d’eux l’équipe qui remportera le titre cette saison. Et c’est Chelsea et c’est City, juste en termes d’équipe.

Et l’ancien défenseur de United et de l’Angleterre souhaite pouvoir revenir en arrière vers une version plus jeune de l’attaquant.

“L’introduction de Ronaldo à 36 ans en tant qu’attaquant de la surface de réparation, ce qu’il est, je ne pense pas qu’il en fera une équipe suffisamment complète pour remporter le titre”, a-t-il ajouté.

« Si Cristiano Ronaldo avait sept ou huit ans de moins et était toujours au même niveau qu’il était au Real Madrid, je pense qu’il pourrait les mener au titre ou à la Ligue des champions.

“C’est un individu très, très spécial et une star incroyable.”

Neville opte pour Ronaldo dans le “plus grand débat de tous les temps”

Il ne fait aucun doute que Ronaldo et Lionel Messi ont été les deux meilleurs joueurs de la génération récente. Ils ont dominé le football espagnol pendant des années, mais tous deux semblent prêts à poursuivre leur carrière loin de la Liga.

Neville est fermement dans le camp qui se sent la superstar portugaise a juste l’avantage sur son rival argentin.

“Je pense qu’il est le plus grand joueur de football qui ait jamais vécu”, a-t-il poursuivi. “Ce n’est pas un parti pris, c’est juste moi qui regarde à qui je voudrais faire confiance pour me gagner un match de football des manières les plus différentes, qui est le joueur le plus complet.”

Mais l’arrière latéral de l’ex-Angleterre a tenu bon pour savoir si Ole Gunnar Solskjaer guidera ses hommes vers la gloire ce trimestre.

“Je peux dire que je ne pense pas que Manchester United remportera le titre. Cependant, je mets en garde que si cette atmosphère et cet esprit dont j’ai été témoin samedi, si cet élan se renforce, il pourrait faire quelque chose de spectaculaire », a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que cela se produira parce que je pense que Chelsea ou Manchester City ont de meilleures équipes en ce moment que Manchester United.”

