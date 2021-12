Neville prédit un «grand été», alors que le destin de Man Utd se dessine dans la course de Haaland

Manchester United devra lutter contre le fort intérêt de Manchester City s’il veut signer Erling Haaland l’été prochain, selon Gary Neville.

L’attaquant du Borussia Dortmund Haaland est devenu l’un des joueurs les plus convoités d’Europe et n’a encore que 21 ans. Après une ascension incroyable au RB Salzbourg et maintenant en Allemagne, son avenir est l’un des principaux sujets de discussion sur les transferts.

Le contrat de Haaland expire en 2024, mais les discussions sur un éloignement de Dortmund avant cette date se multiplient. En fait, le club de Bundesliga serait essayer de le convaincre de rester jusqu’en 2023.

Son agent a cependant déclaré qu’il y avait de « grandes chances » que l’attaquant parte en 2022. Mino Raiola ajouté que Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich et Barcelone sont les principaux prétendants à sa signature.

City voulait qu’un attaquant de premier plan signe l’été dernier et s’est attaqué à Harry Kane de Tottenham. Cependant, après une longue saga de transfert, le capitaine anglais est resté sur place.

Selon Neville, City mettra fin à sa poursuite de Kane et à la place, l’avenir de Haaland deviendra la « grande histoire ». United a été lié à une décision du Norvégien, mais Neville a déclaré que City semblait plus susceptible de le signer.

« Nous savons à quel point City voulait désespérément Harry Kane l’été dernier », a déclaré l’expert à Sky Sports.

« Cela ne s’est pas produit. Je ne suis pas sûr qu’ils retourneraient maintenant chez Harry Kane l’année prochaine juste à cause de ce qui s’est passé. Je pense que Haaland va être la grande histoire.

« [Kylian] Mbappe, va-t-il aussi partir peut-être du Paris Saint-Germain ? Cela pourrait être le seul, le genre de gros interrupteur. Il va quelque part, Haaland va quelque part.

«Donc, ça va être un gros été cette année en termes de transferts et je soupçonne que City le sera, pas désespéré pour lui parce que City ne fait pas des affaires désespérées.

Chelsea, Juventus ou Newcastle ? Évaluer où Eden Hazard peut passer au prochain

« Ils seront très désireux de l’amener et ce serait un autre joueur spécial en Premier League. »

Le contrat de Mbappe avec le PSG expire cet été et il a suscité un vif intérêt de la part de Madrid cet été.

Raiola parle de l’avenir de Haaland

Raiola a déclaré à Sport1 l’avenir de Haaland: « Il peut et va passer à l’étape suivante.

« Bayern, Real, Barcelone, City – ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United. Lorsque nous avons déménagé à Dortmund, nous savions tous que cette étape viendrait. »

Cependant, le patron de City, Pep Guardiola, a refusé de répondre à une question sur les commentaires de Raiola lors de sa dernière conférence de presse.

Il a dit lorsqu’on l’a interrogé sur Haaland : « Question suivante. Ne me posez pas de questions à ce sujet – je ne vais pas répondre.

Haaland est récemment revenu d’une blessure à la hanche et a marqué quatre buts en trois matchs.