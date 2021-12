Neville révèle une différence «massive» dans l’affichage de Man Utd mise en évidence par les statistiques

Gary Neville dit que Manchester United a travaillé « plus intelligemment » lors de son premier match sous la tutelle de Ralf Rangnick et pense que la victoire sur Crystal Palace s’avérera être « une bonne base sur laquelle construire ».

S’exprimant lors de Monday Night Football, Neville pense que Rangnick, 63 ans, a mis de l’ordre dans le jeu de United. Fred a marqué le but pour United alors qu’ils enregistraient leur première feuille blanche en 16 matchs avec une victoire 1-0 à Old Trafford. Non seulement ils ont réussi un blanchissage, mais ils ont également marqué le premier match de l’Allemand à la barre avec d’autres statistiques impressionnantes.

Ils n’ont concédé que huit tirs contre Palace, avec seulement deux cadrés, tandis que leurs buts attendus sont passés de 1,6 par match à un peu moins d’un but par match contre les hommes de Patrick Vieira.

United a également repris possession du ballon à 12 reprises dans le dernier tiers du terrain. C’était un sommet non seulement pour le club cette saison, mais depuis le début des records d’Opta.

Neville dit que le tempo fixé par United dès le départ était très bon.

« J’ai vraiment apprécié le jeu », Neville a déclaré à Sky Sports.

« C’était du football flamboyant ? Manchester United était-il à son meilleur niveau au cours de sa dernière heure ? C’était parfois un combat. La première demi-heure, ils étaient absolument fantastiques. La dernière heure, ils ont fait le travail.

«Je suis sorti immédiatement après le match en pensant à quel point c’était 30 bonnes minutes. C’est ce que nous voulons voir de Ralf Rangnick à Manchester United. C’est ce que les joueurs de Manchester United voudront voir. Au cours de la dernière heure, ils ont juste franchi la ligne. Ils se sont un peu fatigués.

«Mais en fait, je me suis assis aujourd’hui et j’ai respecté la dernière heure plus que les 30 premières. Il avait 48 heures pour entraîner son équipe, 48 heures pour être avec ses joueurs.

«Nous avons tous passé les six ou sept dernières semaines à dire que Manchester United a été un gâchis défensivement. Ils n’avaient pas eu une cage inviolée en 16 matchs, concédant des buts comme vous ne le croiriez pas, se faisant battre à domicile par Liverpool et Man City, contre-attaqué contre Leicester, Villa, Villarreal. Toutes les autres équipes les avaient traversés.

« Quoi Ralf Rangnick aurait voulu était l’ordre. Ordre dans la performance. Je pense que nous avons compris.

« Manchester United avait concédé en moyenne 15 tirs par match cette saison. C’était huit contre Palace. Cinq buts encaissés cette saison. Seulement deux contre Palace.

« L’un des plus importants est qu’en moyenne, il semblait que les équipes allaient marquer 1,6 but par match contre United. Vous avez de gros problèmes si vous finissez par encaisser deux buts dans un match. Moins d’une hier. Ils étaient plus compétitifs, plus de tacles, plus de duels.

Arrêter les contre-attaques

Pendant ce temps, Neville pense que l’un des facteurs clés des performances a été le nombre de fois où ils ont gagné la possession en haut du terrain.

« La possession gagnée dans le dernier tiers était énorme. Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont subi des attaques et qu’ils ont arrêté les équipes de les traverser et ils ont arrêté les contre-attaques. Ils ont récupéré le ballon plus rapidement.

« Tout le monde pensait que ce serait du football heavy-metal à la Jurgen Klopp. Ils n’ont pas couru plus, mais ce qu’ils ont fait, c’est travailler plus intelligemment.

Rangnick a modifié la forme de United en une formation 4-2-2-2 avec Jadon Sancho et Bruno Fernandes comme milieux de terrain plus larges. Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford étaient les deux à l’avant avec Fred et Scott McTominay jumelés au milieu de terrain.

Mais Neville dit que les deux milieux de terrain ont joué différemment de ce qu’ils ont fait sous Ole Gunnar Solskajer.

« Ce qui m’a vraiment frappé, c’est à quel point le milieu de terrain deux et les deux avant étaient compacts ensemble. Ils étaient presque verrouillés. C’était en possession et hors de possession.

« Ronaldo n’a jamais été exposé à devoir appuyer seul comme nous l’avons vu ces dernières semaines parce qu’il avait Rashford à ses côtés.

« D’ordinaire, vous diriez que les joueurs du milieu de terrain central, lorsque l’autre équipe a la possession, vous voudriez qu’ils soient proches les uns des autres, mais lorsque vous êtes sur le ballon, vous les divisez. Rangnick n’a laissé Fred et McTominay se séparer à aucun moment du match.

« Cela a été chaotique »

« Ce que cela a fait, c’est donner à Manchester United une forme vraiment étroite et une bonne plate-forme pour construire des attaques, mais plus important encore, cela a annulé la menace de l’une des meilleures équipes de contre-attaque de la Premier League.

«Ça a été chaotique. Un gâchis à surveiller ces dernières semaines. Vous devez empêcher les équipes de contre-attaquer contre vous ou cela ronge votre confiance. C’était la différence hier. Ils étaient serrés, ils étaient compacts.

« Le nombre de fois où vous avez vu Manchester United en possession mais dans cette forme très étroite était incroyable. C’est tout pour arrêter la contre-attaque.

Cela a conduit l’ancien défenseur de United Neville à conclure que Rangnick avait livré une performance résolue.

« Alors, pour moi, qu’est-ce que j’ai vu ? J’ai vu une feuille blanche, la première depuis 16 matchs. Manchester United n’avait pas l’air d’être contre-attaqué. On aurait dit qu’il y avait un peu d’ordre et de patience dans le jeu », a ajouté Neville.

«La chose la plus importante que Rangnick a faite a été d’obtenir cette feuille blanche, d’arrêter cette contre-attaque et de s’assurer que ce n’était pas chaotique, un gâchis. Je pense que c’était une très bonne base sur laquelle construire.

