Neville sépare Ronaldo et le problème de Fernandes que Man Utd « ne peut pas accepter »

Gary Neville a averti Manchester United qu’ils ne devraient pas accepter le manque d’efforts des attaquants Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes.

De nombreuses questions sont actuellement posées à Man Utd après leur défaite contre Leicester City samedi. La pression a augmenté sur Ole Gunnar Solskjaer en conséquence, bien qu’il semble que le club restera avec lui. Cependant, avec une série de jeux difficiles à venir, il a beaucoup de problèmes à résoudre.

United a suffisamment de joueurs de grande qualité pour se battre pour le titre cette saison. Cependant, si les résultats ne s’améliorent pas, ils risquent de prolonger leur sécheresse de trophée. Ce serait en deçà des attentes, donc tout le groupe doit travailler pour revenir sur la bonne voie.

Deux joueurs mis en cause pour l’ancien défenseur Neville sont deux des plus grandes stars de l’équipe. L’expert de Sky Sports a souligné quelque chose qu’il a vu d’eux et qu’il n’aime pas.

Neville a déclaré lundi soir Football: «J’ai eu mes problèmes avec Paul Pogba au milieu de terrain. J’ai eu mes problèmes avec Paul Pogba en général et son agent au cours des deux dernières années. Honnêtement, c’est comme avoir un pare-brise où vous avez six fissures et vous devez le changer de toute façon, mais vous pensez que la fissure qu’est Paul Pogba est celle sur laquelle vous devriez vous concentrer.

« Je ne pense pas que ce soit un problème de Paul Pogba. La raison pour laquelle je dis cela, c’est que samedi j’ai regardé Ronaldo et Fernandes devant, rien. Je les ai vus agiter les bras à quelques reprises contre quelques-uns de leurs coéquipiers, ce que je n’ai pas aimé. Cela doit s’arrêter !

« J’ai vu des joueurs larges sans intensité dans leur pressing. Ole Gunnar Solskjaer ne peut pas revenir à [Scott] McTominay et Fred et il ne peut pas retourner à [Nemanja] Matic et Fred parce que la réalité est que nous savons ce que cela donne. Cela ne donnera pas le succès à Manchester United et Solskjaer a fait venir tous ces joueurs talentueux.

« Pep Guardiola joue avec David Silva, [Kevin] De Bruyne, [Leroy] Sain, [Sergio] Aguero et [Raheem] Sterling qui est cinq joueurs offensifs. Ce que Solskjaer doit en quelque sorte essayer de prouver, c’est qu’en tant que top manager et son développement en tant qu’entraîneur cette saison peuvent amener les meilleurs joueurs à travailler aussi dur que les autres meilleurs joueurs de la ligue.

« Il n’y a pas que Paul Pogba. Ils ne sont pas organisés, ce qui est un problème pour l’entraîneur et l’entraîneur doit s’en occuper, mais ils doivent également faire un changement.

« J’ai joué avec de très grands joueurs et je regarde de grands joueurs dans cette ligue, comme City et Liverpool, des équipes fantastiques, aussi bonnes que je l’ai vu dans l’histoire de la Premier League et elles travaillent comme des chiens.

«Ils travaillent comme des milieux de terrain centraux et des attaquants hors ligue et ce sont les meilleurs joueurs du monde.

Liverpool souligne les références au titre de Premier League – et Salah est en mission

« Les joueurs aiment [Mohamed] Salah, [Sadio] Mane, De Bruyne et [Phil] Foden, tous ces grands joueurs, ils sont incroyables. Alors pourquoi acceptons-nous de Manchester United dans la partie avant du terrain que ces joueurs ne travailleront pas aussi dur qu’eux ?

« Je ne peux pas accepter cela et Ole Gunnar Solskjaer doit aller chercher le meilleur de ces joueurs car s’il ne le fait pas, il va avoir un énorme problème à la fin de cette saison. »

Des experts repèrent Ronaldo et les problèmes de Fernandes

Neville n’est pas le premier à faire de tels commentaires sur l’équilibre de Man Utd par rapport à leurs deux joueurs de flair portugais.

Un autre ancien joueur de la Premier League a récemment convenu que certains joueurs ne travaillaient pas assez dur pour la cause.

Pogba, Fernandes et Ronaldo sont tous entrés en discussion sur un problème qui a peut-être augmenté par inadvertance depuis le retour de ce dernier.

Ronaldo reste l’un des meilleurs joueurs du monde – et même de l’histoire – mais il y avait un élément de panique à propos de son retour.

Man Utd ne voulait pas le voir se retrouver à travers Manchester avec ses rivaux Man City. Ainsi, ils ont agi tardivement pour conclure un accord.

Mais maintenant, certaines conséquences commencent à faire surface et un autre expert pense que United doit copier l’approche de Thomas Tuchel à Chelsea pour y remédier…

