New Age Investments: Qu’est-ce qui aide la génération Y à croître financièrement?

Même si de nombreux investisseurs plus âgés ont du mal à terminer leurs investissements ciblés, les milléniaux avertis en technologie poursuivent leur parcours d’investissement sans interruption.

La manière traditionnelle d’investir via le mode physique – remplir des formulaires de demande et déposer des chèques – s’est heurtée à un barrage routier majeur l’année dernière en raison du verrouillage national. Alors que le gouvernement a prolongé les délais de conformité l’année dernière, les investisseurs ne reçoivent aucun soulagement cette année, même si un verrouillage complet est annoncé dans de nombreux États pour contenir la deuxième vague Covid.

Même si de nombreux investisseurs plus âgés ont du mal à terminer leurs investissements ciblés, les milléniaux avertis en technologie continuent leur voyage d’investissement sans interruption grâce aux modes numériques pour se développer financièrement.

«Les jeunes générations sont des natifs du numérique, en particulier les milléniaux. Ils ont grandi alors que la technologie était encore en développement et l’ont adoptée dans le cadre de leur vie non seulement dans les zones urbaines, mais aussi dans les zones de niveau 2/3 et rurales du pays. Par conséquent, ils sont plus ouverts à la technologie jouant un rôle important dans leur parcours financier. Ils utilisent les plates-formes FinTech pour améliorer leurs finances, car les entreprises FinTech sont des produits innovants qui répondent aux besoins de la génération Y. Ils offrent une expérience numérique simple, facile à utiliser et axée sur le mobile », a déclaré Ilica Chauhan, vice-présidente, Services financiers PC.

«Les entreprises FinTech offrent également l’avantage de toucher un public plus large à travers les données démographiques émergentes. Pour engager cette génération, les FinTechs doivent se concentrer sur la littératie financière des consommateurs tout en suscitant l’intérêt pour la finance. Pour devenir une marque fiable, ils devront offrir des parcours clients fluides, soutenus par un support client personnalisé et rapide », a-t-elle ajouté.

En fait, l’accélération du processus de numérisation après la démonétisation a entraîné une augmentation du nombre d’entreprises FinTech en Inde, ce qui a non seulement rendu le processus d’investissement rapide et facile, mais a également contribué à l’adoption d’investissements new age.

Décoder les besoins financiers de la génération Z

«Les milléniaux sont généralement à l’aise avec les processus numériques. Cela en a fait le principal public cible des entreprises FinTech sur plusieurs segments. En conséquence, les produits FinTech sont profondément ancrés dans la vie financière de la génération Y, dans les domaines de l’investissement, des transactions, de l’emprunt et même de l’épargne », a déclaré Prithvi Chandrasekhar, président, Risk and Analytics.

«En matière d’investissement, les FinTechs ont facilité l’investissement des milléniaux dans une gamme d’actions, de titres de créance, de fonds communs de placement, d’assurances et d’instruments hybrides, le tout en un seul clic. Cela permet aux milléniaux de prendre facilement l’habitude de l’investissement. Lors des transactions, il est maintenant très normal que la génération Y utilise des applications de paiement de très grandes entreprises comme Amazon, Google, Apple, etc. ou même des challengers indiens locaux pour faire des achats en ligne ou diviser leurs factures au restaurant. En matière d’emprunt, les milléniaux disposent d’une gamme d’options d’emprunt numériques qui leur permettent d’acheter un téléphone portable, des vacances, une voiture ou même une maison grâce à un prêt. Même les produits traditionnellement «push-selling» plutôt que «pull-selling», comme l’assurance, ont connu un boom de la participation FinTech, des entreprises comme Acko sponsorisant même des équipes IPL », a-t-il ajouté.

«Toutes ces expériences numériques faciles à utiliser mettent les milléniaux en charge de leurs finances tôt dans leur vie. À un stade de la vie similaire, les générations précédentes peuvent avoir compté davantage sur les aînés de la famille ou des conseillers de confiance pour les questions financières », a ajouté Chandrasekhar.

«Les entreprises de Fintech ont été à l’avant-garde de rendre les services financiers plus accessibles aux milléniaux. Comme les milléniaux sont très habiles à utiliser la technologie et recourent à l’utilisation des téléphones mobiles pour presque tous leurs services dans la vie quotidienne, ils sont des clients naturels des entreprises Fintech. Les entreprises Fintech qui se spécialisent dans la gestion de patrimoine ont rendu l’investissement gratifiant et facile pour la génération Y, elles ont travaillé pour gamifier l’expérience afin qu’elles inculquent des habitudes positives. Les prêteurs Fintech ont été une aubaine pour les milléniaux, généralement les banques traditionnelles et les NBFC se tiendraient à l’écart de ce segment car ils sont nouveaux dans le domaine du crédit; mais les prêteurs Fintech utilisent des données alternatives et fournissent un accès instantané au crédit. Dans le domaine des prêts, les Fintech n’ont pas seulement résolu la vitesse et la capacité d’interagir sur les téléphones mobiles, mais, plus important encore, elles ont résolu le problème fondamental d’un accès significatif au crédit institutionnel. Étant donné que la Fintech devrait connaître une croissance exponentielle au cours des 5 prochaines années, la génération Y et la génération Z seront la base sur laquelle cette croissance se produira », a déclaré Anil Pinapala, fondateur et PDG de Vivifi India Finance.

En commençant par se simplifier la vie en proposant des options de paiement numérique – qui sont devenues extrêmement populaires après la démonétisation – les acteurs de la fintech ont progressivement commencé à proposer des options d’investissement numérique. Cela aide également les milléniaux à adopter une méthode de bricolage (bricolage) dans leur parcours d’investissement et à essayer de nouveaux pâturages d’investissement.

La nouvelle commande de SEBI pourrait frapper la pénétration des fonds communs de placement dans les villes B30 et au-delà

«L’Inde est devenue un grand marché des transactions numériques avec plus de 200 millions de personnes utilisant les paiements numériques, mais moins de 15% de ces personnes investissent dans des titres et des fonds communs de placement. Les acteurs de la Fintech créent un impact sur ce marché en faisant appel à la génération Y et 60 à 70% de leurs utilisateurs sont des investisseurs novices. Un marché boursier en plein essor au cours de la dernière année a encore accéléré les nouvelles personnes qui investissent dans le marché boursier et la plupart d’entre elles affluent vers les acteurs technologiques proposant le courtage d’actions aujourd’hui », a déclaré Ashutosh Dabral, directeur des produits de MoneyTap.

«Nous avons vu que la population millénaire aime se concentrer sur l’investissement autant qu’elle aime dépenser. On comprend mieux quand et comment utiliser le crédit. Les acteurs émergents de la Fintech ont rendu l’accès aux prêts plus facile, plus rapide et plus transparent que jamais. Ces entreprises éduquent également cette cohorte sur la façon de mieux gérer leurs finances. La génération Y est intéressée par de nouvelles avenues d’investissement, comme les startups Crypto et Fintech qui les aident à comprendre la crypto-monnaie et à y investir. Le pourcentage d’Indiens ayant investi dans Crypto a beaucoup augmenté au cours des 5 dernières années », a-t-il ajouté.

«Les entreprises Fintech agissent également comme des conseils numériques aux milléniaux, en leur donnant des recommandations, des conseils et des suggestions personnalisés pour comprendre les concepts et pour mettre une partie de leurs économies dans des avenues d’investissement en phase avec leurs risques et leurs rendements. Par exemple, une bonne façon d’investir est la diversification, c’est-à-dire investir une partie des revenus dans des instruments à long terme tels que les FD et les PF, et une autre partie sur les investissements à court terme comme le trading intrajournalier et les SIP », a ajouté Dabral.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.