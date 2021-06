La manière d’Elvis Costello avec les mots a produit un certain nombre de phrases habiles mémorables et d’images adroites. Si nous mentionnons celui dans lequel il parle double néerlandais à une vraie double duchesse, ou pense aux vieux jours de Liverpool et Rotherhithe, de nombreux fans sauront immédiatement que nous nous souvenons de «New Amsterdam». Ce troisième single de Get Happy!! est entré dans les charts britanniques le 7 juin 1980.

Ce mois de février, soyez heureux !! a emergé comme Le quatrième album de Costello, et troisièmement avec les Attractions. Il était accompagné de sa reprise de “I Can’t Stand Up (For Falling Down)” d’Homer Banks, auparavant un succès pour Sam & Dave. La sensation rétro-soul a été poursuivie par le suivi 45 “High Fidelity”, de sorte que la sortie du “New Amsterdam” plus doux et réfléchissant a représenté un changement de vitesse. Avant la fin de l’année, Elvis était de retour d’humeur plus optimiste avec “Clubland”, alors qu’il présentait son prochain album, Trust.

La coalition Costello-Lowe

Mais pour l’instant, “New Amsterdam” a honoré les ondes britanniques pour démontrer la polyvalence de Costello et de son producteur Nick Lowe. Nonobstant les paroles dont la signification continue de susciter le débat parmi les fans, elle est restée une chanson très jouée dans le set live d’Elvis.

L’enregistrement présenté sur l’album était en fait la démo solo de Costello, sur laquelle il jouait de tous les instruments. La tentative des Attractions de recréer son atmosphère manquait de quelque chose et n’a émergé qu’à la réédition de luxe du LP en 2003. Le single est entré dans le classement britannique au n ° 47 et a culminé la semaine suivante au n ° 36, en six semaines.

Contenant certains des jeux de mots les plus piquants de l’artiste de l’époque, “New Amsterdam” a atterri au n ° 10 dans un article du Daily Telegraph 2017 sur ses meilleures chansons, dans lequel “Oliver’s Army” était n ° 1. Un morceau du Top 20 des auteurs-compositeurs américains en 2013 l’a placé au n ° 15.

