New Amsterdam: Pourquoi l’approche de Max pour corriger le racisme systémique ne fonctionnera probablement pas

Les efforts de Max pour réparer le système par l’optimisme et l’idéalisme fonctionnent rarement, même sur des problèmes plus petits, et « Blood, Sweat & Tears » à lui seul a montré que Max luttait pour recruter des gens pour une collecte de sang et ne réussissait qu’accidentellement à la fin. Et ce n’était qu’une collecte de sang accompagnée des avantages des chiots, de la nourriture et de la musique, et non du racisme systémique. Parfois, son optimisme porte ses fruits et peut même être une aubaine pour aider les autres à traverser des moments difficiles, mais je pense qu’il est prudent de dire que Max espérant mettre fin au racisme systémique avec des étoiles idéalistes dans ses yeux ne fonctionnera pas, malgré ses meilleures intentions. et les efforts.