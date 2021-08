New Amsterdam pourrait perdre encore plus de personnages avec le nouveau venu de la saison 4

Michelle Forbes, qui a récemment joué un rôle juteux dans Big Sky d’ABC, se reproduira dans la saison 4 de New Amsterdam en tant que Dr Veronica Fuentes, qui, selon TVLine, est une réparatrice qui arrive à New Amsterdam pour “reconstruire” l’hôpital en panne. Sans peur et stable dans ses objectifs, le Dr Fuentes commencerait son séjour à l’hôpital en nettoyant la maison du “conseil inepte” pour tenter d’inverser la tendance à la baisse de New Amsterdam. Maintenant, le conseil d’administration n’est pas exactement rempli de personnages majeurs, à l’exception de Karen Brantley de Debra Monk, mais leur licenciement en masse signifierait sans aucun doute de grands changements dans la vie quotidienne à New Amsterdam si cela se produit finalement.