New Balance célèbre l’héritage avec le Grey Day annuel

Pour le mois de mai, le leader mondial de l’athlétisme New Balance dévoilera l’itération 2021 de sa collection très attendue pour Grey Day, une

célébration de l’héritage de la marque.

Chaque année, New Balance célèbre plus d’un siècle d’indépendance avec la couleur qui représente fièrement son histoire et est devenue synonyme de

la marque: gris.

La collection 2021 comprend deux 574 styles et un homologue 57/40: le gris classique 574; un 574 exclusif sans le logo emblématique New Balance «N», surnommé le 574 Un-N-Ding; et un coloris entièrement gris 57/40 limité. Le prix de détail sera de 399 AED pour le 574 gris classique, 449 AED pour le 574 Un-N-

Ding et AED549 pour le coloris Limited 57/40 tout gris.

Lancée pour la première fois dans les années 1980, la 574 était une expérience de conception simple combinant le meilleur d’un coureur de route et de trail pour créer une véritable chaussure passe-partout. La 574 a rapidement commencé à brouiller les lignes entre la performance et l’usure quotidienne et est maintenant connue dans le monde entier pour sa polyvalence, son design classique et son cœur

coloris gris synonyme d’héritage de la marque.

Avec un slogan «Porté par n’importe qui», la New Balance 574 a été l’une des baskets les plus identifiables de l’industrie et est aujourd’hui l’une des silhouettes les plus vendues de la marque. La collection Grey Day rend hommage au 574 en gris en publiant l’original aux côtés de deux styles réinventés. La New Balance 57/40 est une nouvelle interprétation du modèle emblématique et un clin d’œil à la franchise 574, tandis que l’exclusivité Grey Day no “N” 574 Un-N-ding apporte une touche unique à la chaussure classique en supprimant le surdimensionné ” N ”de chaque côté.

Cette année, la campagne Grey Day de New Balance mettra en vedette plusieurs de ses athlètes ambassadeurs vedettes, dont Coco Gauff, Jamal Murray, Sadio Mane, Sydney McLaughlin et Tiago Lemos, et au niveau régional avec Eduardo, Ascia et Hamad Young Picasso. En mettant en valeur les styles gris sur certains de ses principaux

athlètes partenaires, New Balance réitère son héritage et la polyvalence des 574 et 57/40.

«Grey Day est une histoire patrimoniale importante que nous pouvons raconter autour de notre coloris gris signature et de notre silhouette classique 574. Notre slogan «Porté par n’importe qui» est un clin d’œil au passé, au présent et à l’avenir de ces modèles emblématiques », déclare Pat Cassidy, directeur mondial, marketing grand public et amp; Activation de l’athlète.

La collection Grey Day sera disponible sur une sélection de chaînes newbalance.com de la région

