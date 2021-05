New Balance encourage le développement durable avec le deuxième programme MADE Responsable

New Balance a dévoilé la deuxième version du programme MADE Responsable, qui adopte une approche plus durable pour construire son modèle MADE Responsably 998.

Dans le cadre des efforts continus de développement durable de New Balance, MADE Responsably fusionne les surplus et les nouveaux matériaux pour créer un produit unique sans que deux paires ne soient exactement identiques.

New Balance a fabriqué un nombre limité de paires de baskets MADE Responsably 998, qui seront disponibles sur newbalance.co.ae et chez Levels Shoes aux EAU pour AED999 et au New Balance Store (360 Mall) et au magasin SNKR au Koweït pour KD83 .

«New Balance reste attaché à un savoir-faire de haute qualité et fait en sorte que chaque pièce de matériau compte», a déclaré John Timulty, chef de produit, MADE Footwear chez New Balance. «Nos designers ont créé une palette de couleurs à la fois créative et esthétique, qui a abouti à un MADE Responsably 998

un style vraiment unique en son genre. »

Pour tirer le meilleur parti des déchets de post-production, le MADE Responsably 998 est conçu avec un mélange de surplus et de nouveaux matériaux extraits de matériaux stockés. Les matériaux excédentaires comprennent des empiècements en peau de porc, une maille pour le corps, une doublure, des lacets, des speedlace, des bretelles moulées et la semelle. De nouveaux matériaux sont utilisés pour

tapisser l’intérieur de la chaussure et inclure des mousses, un contrefort et un bout carré.

MADE Responsably est une continuation de la petite version MADE in US 998 Surplus de la marque qui a été lancée en 2020 et qui a suscité l’enthousiasme des consommateurs. Le MADE Responsably 998 fait partie de New Balance MADE, une collection haut de gamme qui contient une valeur domestique de 70% ou plus. Le nouveau

La collection Balance MADE est fabriquée aux États-Unis depuis plus de 75 ans et représente une part limitée des ventes de la marque aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur MADE Responsably et MADE Responsably 998, visitez NewBalance.com.

