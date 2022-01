New Blood ‘Final Sneak Peek Photos Découvrez le destin du personnage de Michael C. Hall dans les airs

La nouvelle finale de la série Dexter débutera le dimanche 9 janvier et nous avons quelques photos en avant-première pour deviner ce qui s’en vient. Dexter: New Blood a atteint un crescendo au cours des dernières semaines, soutenant l’anti-héros titulaire dans un coin auquel il ne semble pas capable d’échapper. Avertissement juste : il y a des spoilers pour Dexter : New Blood à venir.

Le renouveau de Dexter a ravi les fans de la série originale Showtime tout en construisant une toute nouvelle vie pour Dexter Morgan (Michael C. Hall) dans la ville fictive d’Iron Lake, New York. Dexter n’a pas seulement été aux prises avec son « Dark Passenger », mais avec la pensée qu’une présence similaire réside dans son fils dont il est séparé, Harrison (Jack Alcott). Dans l’avant-dernier épisode de la semaine dernière, Dexter a révélé sa vérité à Harrison, et les deux semblaient se lier à ce sujet.

Maintenant, les fans sont impatients de voir comment tout se passe à Iron Lake et s’il existe un moyen pour Dexter de sauver la vie qu’il s’est créée là-bas. Il semble que toute confiance restante entre lui et Angela (Julia Jones) doit avoir disparu, mais on ne sait pas encore. Certains soupçonnent que Dexter reviendra à Miami à la fin, et beaucoup s’intéressent à la façon dont la série résoudra sa relation avec Harrison.

La finale de la série Dexter: New Blood sera diffusée à 21 h HE sur Showtime le dimanche 9 janvier. Voici un aperçu des dernières images en avant-première de l’épisode.

À distance

À distance

Un thème omniprésent de cette saison a été la sensation froide et isolante de la nature sauvage isolée où elle se déroule. C’est un contraste frappant avec le cadre tropical de la série originale, mais Dexter et Harrison semblent tous deux chez eux ici.

Affrontement

Affrontement

Malgré leur récent tête à tête, les choses sont tendues entre Dexter et Harrison maintenant que la vérité est éclatée entre eux. L’enthousiasme d’Harrison pour le « code » de Dexter ne semble pas mettre son père à l’aise.

Harrison

Harrison

Bien que la série porte toujours le nom de Dexter, à bien des égards, cette nouvelle saison finale tourne plus directement autour de Harrison.

Un acte

Un acte

Dexter navigue maintenant dans sa vie à Iron Lake avec le même enchevêtrement de mensonges dont il avait besoin pour rester libre à Miami. Cet épisode va sûrement l’obliger à confronter ses mensonges à Angela. Pendant ce temps, Harrison apprend l’art de mentir auprès des meilleurs, pour le meilleur ou pour le pire.

Angèle

Angèle

Bien sûr, la série est fondée sur le nouvel intérêt amoureux de Dexter, Angela, qui se retrouve dans la situation la plus choquante de quiconque dans cette finale à venir.

Suspect

Suspect

Grâce à la lettre posthume de Kurt à Angela, Dexter fera face à de sérieux soupçons dans l’épisode de cette semaine. Certains fans s’attendent à ce que la série se termine avec son emprisonnement une fois pour toutes.

La prochaine génération

La prochaine génération

Enfin, la série doit trouver une fin satisfaisante pour Harrison, y compris son équilibre avec les gens qui l’entourent, comme Audrey (Johnny Sequoyah). La finale de Dexter: New Blood sera diffusée dimanche soir à 21 h HE sur Showtime.

