New Blood marque son retour avec un premier aperçu du premier épisode

Dexter est de retour sous la forme d’une nouvelle série de continuation, Dexter : New Blood. Dimanche à 21 h HE, l’émission – qui est essentiellement la saison 9 de Dexter – débutera avec « Cold Snap », le premier épisode de ce nouveau chapitre de la vie de Dexter Morgan. Michael C. Hall revient en tant que tueur en série titulaire, avec Jennifer Carpenter en tant que version spectrale de Debra Morgan dans sa tête.

Avant la sortie très attendue, Showtime a publié un lot de premières photos de « Cold Snap ». Ils montrent non seulement Hall et Carpenter à l’écran, mais ils présentent également une multitude de nouveaux membres de la distribution. Cette liste comprend Julia Jones, Johnny Sequoyah, Steve M. Robertson, Jack Alcott, Fredric Lehne, Alano Miller et Clancy Brown. Faites défiler pour voir les nouvelles images.

Rencontrez le casting de « Dexter: New Blood »

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Cette première photo rassemble des acteurs nouveaux et anciens. Il met également en place le cadre glacial de Dexter : New Blood, bien loin des plages de Miami.

Dexter en difficulté

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

On dirait que Dexter ne peut pas éviter les ennuis. On ne sait pas exactement ce qui se passe ici, mais il est face à face avec Angela (Jones), la principale responsable de l’application des lois de la ville.

Dexter et Deb se réunissent

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

les frères et sœurs adoptés sont de nouveau réunis dans cette image. Avec Deb morte à la fin de la saison 8 de Dexter, il semble qu’elle sera sa conscience intérieure, un peu comme son père adoptif Harry Morgan (James Remar) l’était dans la série originale.

Le retour de Deb

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Voici un autre aperçu de Deb dans la cabine de Dexter. Nous ne pouvons pas tirer grand-chose de celui-ci, mais c’est tout simplement génial de revoir Carpenter à l’écran dans l’univers Dexter.

Mère et fille

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Angela revient dans ce plan aux côtés de sa fille à l’écran, Audrey (Johnny Sequoyah). Sequoyah est une actrice qui s’approche d’un rôle de premier plan depuis des années, avec des apparitions précédentes dans le pilote américain Housewife et l’émission NBC Believe.

Angela et Audrey, tout sourire

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Quant à Jones, elle a un curriculum vitae assez impressionnant de projets de grande envergure. L’actrice est apparue dans Westworld, Longmire, The Mandalorian, Rutherford Falls, Wind River et The Ridiculous 6. Elle a également joué Leah Clearwater dans trois des films Twilight.

Fredric Lehne entre

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Rencontrez Edward Olsen, joué par Fredric Lehne. Il ne semble pas très satisfait de la situation, qui semble également impliquer Audrey.

Le nouveau travail de Dexter

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Dexter est de retour sur la photo dans cette photo, travaillant son nouveau travail. Il est face à face avec Matt, un client brandissant un couteau, interprété par Steve M. Robertson.

Harrison revient

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Alors qu’Alcott est un nouveau visage, il joue un personnage très familier. Il incarne Harrison Morgan, le fils de Dexter qui a maintenant grandi. (Evan George Kruntchev, Luke Andrew Kruntchev et Jadon Wells, entre autres, ont tous joué Harrison à divers moments de la course originale de Dexter.)

De retour en cabine

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Nous sommes de retour dans la cabine pour celui-ci. Cette scène semble être tendue entre Dexter et Deb.

Dexter et pellicule plastique

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Voir Dexter avec une pellicule plastique n’est pas un spectacle étrange. Cela signifie-t-il qu’il est revenu à ses habitudes de tueur en série ? Ou est-ce juste une erreur de direction ?

Un autre aperçu

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

Voici une dernière photo de Dexter avant dimanche. Il a l’air mortellement sérieux, ce qui pourrait signifier que les choses sont sur le point de devenir compliquées.

