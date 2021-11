New Blood’ – Regardez les informations pour la première de la saison

La série de suites Dexter Dexter: New Blood fait enfin ses débuts le dimanche de Showtime à 21 h HE. La série limitée présente Michael C. Hall dans le rôle du tueur en série Dexter Morgan, qui vit maintenant une nouvelle vie à New York, 10 ans après avoir simulé sa propre mort dans la finale de la série Dexter. New Blood comportera huit épisodes, la finale étant prévue le dimanche 26 décembre.

Même si vous n’avez pas accès à une télévision le dimanche soir, Dexter: New Blood peut être diffusé sur Showtime.com pour les utilisateurs de Showtime. ViacomCBS propose également le forfait Showtime/Paramount+ pour 11,99 $ par mois, les frais d’abonnement prenant effet après un essai gratuit de 30 jours. Vous pouvez également vous abonner à la plate-forme de streaming Showtime seule avec un essai gratuit de 30 jours, puis payer 3,99 $ par mois pendant les quatre premiers mois. Les membres d’Amazon Prime peuvent également ajouter la chaîne Showtime pour 99 cents par mois dans le cadre d’une offre à durée limitée.

Dix ans après les événements de la série originale Dexter, Dexter Morgan vit maintenant sous le nom de Jim Lindsay dans la ville fictive d’Iron Lake, New York. Il a récemment entamé une relation avec le chef de la police de la ville, Angela Bishop (Julia Jones, Westworld) et pense qu’il n’a plus envie de tuer. Cependant, plusieurs incidents mystérieux autour de la ville amènent Dexter à penser que son « Dark Passenger » intérieur pourrait être de retour. Le reste de la distribution principale comprend Jack Alcott en tant que fils de Dexter, Harrison, Jennifer Carpenter en tant que jeune sœur adoptive de Dexter, Debra, et Clancy Brown en tant que Kurt Caldwell. John Lithgow devrait également faire une apparition dans le rôle d’Arthur Mitchell, le rôle qui a valu à l’acteur un Emmy Award.

Lorsque Dexter a pris fin en 2013, les fans ont été déçus par la finale « Remember the Monsters? » Dans une interview avec TVLine, Hall a déclaré qu’il comprenait que et que les autres étaient déçus et savait que la finale « ne s’est pas terminée par un éclat de gloire ou un incendie d’aucune sorte ». La finale était « loin d’être extrêmement satisfaisante » pour lui-même et l’équipe Dexter. L’une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de créer la nouvelle série limitée était de « mettre un meilleur goût dans la bouche des gens ».

Debra a été tuée dans la finale de Dexter, mais elle a été ramenée dans New Blood en tant que voix des pensées intérieures de Dexter. Une fois que les scénaristes ont eu l’idée d’inclure Debra d’une manière ou d’une autre, New Blood a vraiment décollé. « La relation de Dexter avec sa sœur était la relation fondamentale tout au long de la série proprement dite », a-t-il expliqué. « Cela a toujours été difficile de ne pas avoir ce composant. Il semblait nécessaire qu’il ne soit pas donné qu’elle soit morte, mais c’est Dexter. Nous avons certaines libertés. »