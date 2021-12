New Blood ‘Sneak Peek taquine les tensions pour le personnage de Michael C. Hall avec l’épisode 8

Dexter Morgan se bat pour sa vie dans l’épisode 8 de Dexter: New Blood, diffusé le dimanche 26 décembre sur Showtime. L’épisode, intitulé « Unfair Game », reprend là où l’épisode 7 s’est arrêté avec l’enlèvement de Dexter après que lui et Kurt Caldwell se soient montrés leurs cartes de tueur en série. Attaqué par derrière par le même homme de main de Caldwell qui a livré l’enveloppe de vis en titane à Harrison, Dexter va devoir embrasser tous ses instincts fuyant la loi à Miami il y a toutes ces années pour sortir de celui-ci vivant.

« Dexter se bat pour sa vie dans les bois d’Iron Lake, menant à une confrontation dans un camp d’été abandonné. Existe-t-il un meilleur endroit pour qu’un tueur en série affronte un autre tueur violent ? demande la description officielle de l’épisode. « Harrison se trouve à la croisée des chemins entre deux figures paternelles qui peuvent le conduire sur deux chemins très différents. Pendant ce temps, Angela commence à faire ses propres découvertes troublantes. » Continuez à faire défiler pour voir des images de l’épisode à venir, ainsi qu’une bande-annonce de premier aperçu.

La lutte d’Harrison

(Photo : L’heure du spectacle)

Après son match de catch désastreux, Harrison est aux prises avec un sentiment d’isolement à l’école et à la maison, surtout après avoir avoué à Dexter qu’il se souvenait des détails de la mort de sa mère aux mains de Trinity.

Noël à Iron Lake

(Photo : L’heure du spectacle)

Rejeté par Audrey après avoir révélé ses propres pensées rappelant Dark Passenger avec son intérêt amoureux naissant, les options de Harrison se réduisent en ce qui concerne les personnes sur lesquelles il peut compter.

Figure paternelle

(Photo : L’heure du spectacle)

Il semble que les sentiments de rejet d’Harrison le rapprocheront encore plus de Kurt Caldwell, qu’il considère plus comme une figure paternelle que Dexter à ce stade.

Jeux dangereux

(Photo : L’heure du spectacle)

Les intentions de Caldwell sont loin d’être pures, cependant, et avec Dexter se concentrant sur sa double vie de tueur en série, son désir de guider Harrison ne peut pas venir d’un bon endroit.

En fuite

(Photo : L’heure du spectacle)

Pendant ce temps, Dexter est en fuite pour sa vie dans les bois d’un camp d’été abandonné dans une confrontation avec un tueur en série après avoir été enlevé par l’homme de main de Caldwell. S’est-il échappé ? Ou tout cela fait-il partie de la chasse aux malades de Caldwell ?

Conversations avec Deb

(Photo : L’heure du spectacle)

S’appuyer sur l’apparition de la défunte sœur Deb Morgan peut être la meilleure chance pour Dexter de sortir vivant de cette situation. Ou sa voix personnifiée de la raison arrivera-t-elle trop tard ?

En mission

(Photo : L’heure du spectacle)

Cependant, Dexter parvient à se mettre hors de danger dans l’épisode 8, il est sûr de replonger dedans, surtout avec Caldwell menaçant sa nouvelle famille. Les deux vont-ils enfin se retrouver face à face pour la bataille royale des tueurs en série que nous attendions tous ?

Visionnez la bande annonce

Pendant ce temps, l’enquête d’Angela sur son ancien petit ami va plus loin alors qu’elle interroge le dealer Dexter qui a failli tuer après avoir donné de la mauvaise drogue à Harrison. Obtenez un aperçu de l’épisode 8 de Dexter: New Blood, diffusé le dimanche 26 décembre à 21 h HE.

