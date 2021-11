New Blood – Tout ce que vous devez savoir sur Dexter saison 9

Les fans de l’émission télévisée Dexter n’étaient certainement pas satisfaits de la fin de la série après huit saisons. Maintenant, Showtime ramène le spectacle sur un «bon» tueur en série pour une dernière chance de bien faire les choses dans Dexter: New Blood. Alors qu’est-ce que c’est que cette « saison 9 de Dexter » ? Est-ce une suite ou un reboot, ou les deux ? Cela fera-t-il réellement oublier aux fans cette dernière saison controversée? Voici tout ce que vous devez savoir sur le retour de Dexter Morgan.

Quand Dexter : New Blood commencera-t-il ?

Dexter: New Blood lancera le premier de ses 10 épisodes hebdomadaires le dimanche 7 novembre.

Où puis-je regarder Dexter : New Blood ?

Dexter: New Blood sera diffusé sur le réseau câblé de la série originale, Showtime. La nouvelle saison de Dexter sera également disponible sans abonnement au câble via le service de streaming Showtime Anywhere. Il est disponible pour 10,99 $ par mois et avec un essai gratuit de 30 jours assez généreux.

Afficher l’heure

Showtime propose de superbes films et certaines des émissions de télévision originales les meilleures et les plus innovantes, et vous pouvez obtenir tout cela pour un prix mensuel bas.

De quoi parle Dexter ?

La série originale était centrée sur Dexter Morgan, joué par Michael C. Hall. En surface, Dexter semblait être un gars normal pour presque tout le monde dans la série. Il semblait également être bon dans son travail, travaillant comme expert médico-légal pour le service de police de Miami. Ce que tout le monde ne savait pas, c’est qu’il était en fait un tueur en série. Orphelin très jeune, son père adoptif a compris que Dexter n’allait pas grandir normalement. Ainsi, il a réussi à convaincre Dexter d’aller tuer des criminels et des tueurs en série qui avaient réussi à échapper à la justice.

Lire la suite: Meilleure série télévisée Showtime

La série a duré huit saisons sur Showtime, de 2006 à 2013, et a été à la fois populaire et acclamée par la critique. Les Emmy Awards ont nominé quatre fois l’émission pour le meilleur drame télévisé et Michael C. Hall a été nominé cinq fois pour le meilleur acteur. Cependant, la fin du dernier épisode de la série a provoqué un énorme contrecoup parmi ses fans, dont beaucoup n’étaient pas d’accord avec les choix d’histoire faits dans la finale. Vous pouvez regarder toute la série sur le service de streaming de Showtime.

De quoi parle Dexter : sang neuf ?

Dexter: New Blood (alias Dexter saison 9) se déroule 10 ans après la fin de la série originale. Dexter Morgan a une nouvelle identité publique de Jim Lindsay, et il dirige un magasin dans la petite ville d’Iron Lake, New York. Cependant, ses instincts de tueur en série semblent se manifester lentement après la disparition d’un certain nombre d’enfants locaux. Son « passager noir » tentera-t-il de s’en prendre à cette nouvelle menace ? Oh, et il parle aussi occasionnellement à sa sœur décédée Debra (encore une fois jouée par Jennifer Carpenter), et son fils Harrison, perdu depuis longtemps, est réapparu dans sa vie.

En plus de Hall et Carpenter, les autres membres de la distribution de cette nouvelle saison de Dexter incluent Clancy Brown dans le rôle de Kurt Caldwell, Julia Jones dans le rôle du nouvel amour de Dexter, Angela Bishop, et Jack Alcott dans celui de Harrison Morgan. De plus, John Lithgow devrait revenir sous le nom d’Arthur Mitchell; alias le « Trinity Killer », l’un des plus grands ennemis de Dexter de la série originale, dans une apparition camée. Clyde Phillips, qui était le principal scénariste et showrunner des quatre premières saisons de Dexter, revient en tant que showrunner pour Dexter : New Blood.

C’est tout ce que nous savons sur Dexter: New Blood. On verra bientôt si ce retour de Dexter fera oublier aux fans la fin de la série originale.