New Blood ‘trouve Michael C. Hall en train de prendre un coup de couteau à la fermeture avec un ton évolué (Revue)

Dexter Morgan, le tueur en série des justiciers préféré des États-Unis, tente une nouvelle fois de comprendre ce que signifie fermer le public avec la nouvelle série de revival, Dexter: New Blood, diffusée ce soir sur Showtime à 21 h HE. Le renouveau très attendu avec Michael C. Hall survient huit ans après une finale controversée de la série qui a vu le tueur à moitié plein de remords et à moitié suffisant vivre seul dans une cabane après avoir perdu tout ce qui comptait pour lui, à savoir sa sœur Debra Morgan (Jennifer Carpenter). Faire semblant de mourir et vivre dans les bois tout en arborant une barbe rugueuse ressemblait à une échappatoire pour les fans qui connaissaient Dexter, joué parfaitement par Hall, comme l’un des personnages les plus définis et les mieux construits et étoffés à la télévision.

Mais l’ancien analyste médico-légal des éclaboussures de sang le jour pour le PD de Miami et le justicier voyou la nuit avait un code moral qu’il respectait – un code que le public admirait et considérait comme une qualité suffisamment rédemptrice pour rétablir les choses et grâce aux écrivains, ce soir est la nuit , et ça va arriver encore et encore — enfin, au moins pendant 10 semaines. Avec le coup d’envoi du premier des 10 épisodes de cette saison, le public trouve l’anti-héros bien-aimé vivant une vie calme et isolée dans la ville enneigée du nord de l’État d’Iron Lake, New York, sous le couvert de Jim Lindsay, l’un des plus sympathiques et des plus sympathiques. commis chez Fred’s Fish & Game. Dans ces moments-là, on voit Dexter est plus sobre et vivre sa vie avec beaucoup plus de zen. Il achète des rouleaux suisses pour son patron, se livre à des plaisanteries amicales avec le boucher de la ville, connaît le pasteur, les lycéens et participe même à des événements avec sa communauté, comme la danse en ligne au bar local. Il a une routine qui le trouve assouvir son besoin de chasse en chassant un beau mâle blanc sacré dans la réserve voisine de Seneca, mais sans jamais le tuer. Au lieu de cela, il se nourrit de l’accumulation de sa chasse et le reconnaît comme un innocent, un moment qui ancre Dexter. Il a également une petite amie dans le chef de la police d’Iron Lake, Angela Bishop, jouée par Julia Jones, une flic coriace qui veut que sa ville soit sûre et mère célibataire d’une fille, Audrey (Johnny Sequoyah). Dexter et sa petite amie, Angela, deviennent même intimes dans les premières minutes de la première de l’émission, nous montrant qu’il est une personne différente, s’occupant d’autres choses que tuer, et même profitant d’un petit jeu de rôle avec sa petite amie à l’arrière de sa voiture de police.

(Photo : Showtime / ViacomCBS)

Alors que l’affection entre Dexter et Angela semble authentique, nous apprenons que le fidèle compagnon de Dexter est sa sœur décédée, Debra (Carpenter), un rappel immédiat de son passé violent prêt à critiquer ou à encourager lorsqu’une opportunité se présente. Grâce à ses conseils moraux, Dexter n’a pas tué depuis près d’une décennie, grâce à son soutien pour devenir une meilleure personne. Cependant, un style de vie aussi charmant et idyllique qui lui sert de salut ne peut pas rester ainsi longtemps car Dexter se retrouve face à face avec son Dark Passenger lorsqu’il rencontre un client exaspérant (Steve Robertson), qui lui force la main le plus violemment avec des fantasmes saupoudrés. tout au long de l’épisode de la façon dont il pourrait le faire. Mais comme la tension est une lente combustion agissant comme des préliminaires pour le public menant à son premier meurtre, c’est un aspect qui est apprécié et pas du tout idiot ou exagéré. En fait, il y a beaucoup plus du vieux Dexter que nous voyons quand il se limite à la faim d’un meurtre, en particulier quand il entend parler de toutes les choses terribles que le client – le fils d’un riche homme d’affaires de la ville – avait commis à l’extérieur de Iron Lac.

Avec une superbe performance de Hall, qui parvient à clouer la colère et la bête à travers ses expressions dans une direction robuste et élégante, nous voyons que Dexter n’a jamais vraiment quitté Jim Lindsay. Au lieu de cela, il a été mis en cage et supprimé dans ce purgatoire d’un mode de vie, et Hall donne une autre performance brute et immaculée glissant de nouveau dans l’angoisse de son personnage compliqué et bien-aimé. Pour compliquer davantage les choses, le fils de Dexter, Harrison (Jack Alcott), a marqué son retour mystérieux après avoir appris que son père n’était pas mort dans un accident de bateau à Miami il y a toutes ces années. Alors que Debra fait de son mieux pour éloigner Dexter de Harrison avec les noms de tous les innocents qui sont morts sur son chemin de tendances violentes, il cède après le meurtre dans l’espoir de rétablir les choses pour son fils.

Dexter: New Blood, tout comme sa série originale, est une comédie noire avec des nuances de gris grâce à Hall et à une écriture intelligente qui trouve la narration omniprésente de la voix off et les expressions tendues de son personnage un charme absolu. Le spectacle a également beaucoup de plaisir à planter Dexter dans un endroit où vous n’auriez jamais imaginé qu’il s’installerait. C’est presque comme s’il se torturait, déménageant dans une petite ville avec rarement de la violence où tout le monde le connaît et connaît les affaires de l’autre. Mais il est toujours prudent et gardé comme on le voit avec certaines de ses interactions en dehors d’Angela. Associé à des expressions impassibles et à un sentiment d’être mort à l’intérieur, Hall’s Dexter a toujours été au cœur de la série originale, et il parvient à nous ramener dans tout cela, très lentement et de manière immersive pendant que nous nous enracinons pour lui, aussi étrange que cela puisse sonner. Pendant ce temps, Alcott, mieux connu pour son rôle dans The Good Lord Bird, apporte une allure découragée à son rôle d’adolescent en colère contre son père pour l’avoir abandonné, mais voulant également une relation avec la personne qu’il aimait le plus. Alors que le drame pour adolescents peut sembler plus Riverdale que Dexter, Alcott apporte un bel équilibre au ton de la série. Carpenter apporte également une grande nuance à la série avec un rôle pointu et substantiel qui ajoute un poids apprécié à Dexter et à la conscience de notre anti-héros.

(Photo : Showtime / ViacomCBS)

Avec le lancement du premier des 10 épisodes de cette saison, Dexter: New Blood n’est peut-être pas la même émission que Dexter lors de sa première diffusion de 2006 à 2016, mais ce n’est pas grave car ce n’est pas censé l’être. C’est une personne différente, quelqu’un qui construit de nouvelles habitudes, fait de son mieux pour éviter la violence et comme tout le monde, a évolué en partie en raison des circonstances environnementales tout en reconnaissant qu’il était plus que simplement toxique. La lenteur à créer une tension, en particulier dans la première par rapport aux trois autres épisodes mis à disposition pour examen, construisent des intrigues qui s’ajoutent à une bonne direction solide qui donne au public l’espoir d’une meilleure fin cette fois-ci. Mélangé avec l’étrange retour du fils de Dexter et un mystère impliquant un certain nombre de femmes disparues dans la région (alerte spoiler, Dexter n’est pas le seul tueur en série), le spectacle avec une note psychologiquement différente, est en bonne voie à raviver une grande partie de l’attrait précédemment perdu par la finale de la série qui divise la série pour une fermeture sérieuse cette fois-ci. Sans oublier, c’est vraiment amusant de revoir Dexter car la série attire efficacement le public épisode par épisode, même s’il est parfois à la limite du fait que le tueur en série rencontre le type de personnalité des blagues de papa. Le spectacle est en phase avec tout ce que vous saviez de l’original et vous met définitivement dans la peau.

Dexter est diffusé le dimanche à 21 h HE sur Showtime. Pour en savoir plus sur Dexter et tout ce que vous devez savoir sur le spectacle, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières informations.