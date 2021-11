New Blood ‘tue le personnage de la série originale

Dexter: New Blood vient de révéler le sort d’Hannah McKay, le dernier amour de Dexter qui a recueilli Harrison après que Dexter aurait été tué. Dans la première de la série, Harrison, maintenant adolescent, se présente à la porte de Dexter après avoir retrouvé son père. Maintenant, dans l’épisode 2 de la série de revival Showtime, Harrison a dit à Dexter qu’Hannah était décédée trois ans auparavant, des suites d’un cancer du pancréas.

Dans la finale de Dexter, Harrison a quitté la Floride avec Hannah (Yvonne Strahovski), avant que Dexter ne simule sa propre mort et ne se cache. Il avait été présumé que Harrison vivait avec elle au cours de la dernière décennie. Dans la première saison de Dexter: New Blood, nous trouvons Dexter vivant dans la ville fictive d’Iron Lake dans le nord de l’État de New York, qui passe maintenant par Jim Lindsay et travaille dans un magasin d’articles de sport. Au cours de la première moitié de l’épisode, Dexter remarque un personnage à capuchon se faufiler dans la ville, ainsi que dans les bois près de sa cabane, mais il ne voit jamais bien la personne. Une nuit, Dexter rentre à la maison pour trouver une lumière allumée dans sa maison et une silhouette sombre se déplaçant à l’intérieur. Il attrape une arme et se déplace pour affronter l’individu, seulement pour découvrir qu’il s’agit de son fils, Harrison (Jack Alcott).

Un fils disparaît et un autre est retrouvé… #Dexter pic.twitter.com/2EgoIbSkki – Dexter sur Showtime (@SHO_Dexter) 13 novembre 2021

En plus d’Alcott, d’autres nouveaux membres de la distribution incluent cette fois Clancy Brown (Milliards) en tant que principal rival de Dexter, Kurt Caldwell, le maire non officiel d’Iron Lake. Jamie Chung (Lovecraft Country), Julia Jones (Goliath) et Alano Miller (Jane the Virgin) seront également à l’affiche. Hall avait déjà parlé de la nouvelle saison de Dexter et semblait impliquer que d’autres épisodes pourraient être approuvés à l’avenir. S’adressant à NME, Hall a parlé du renouveau et on lui a demandé si cela marquerait la fin de la franchise. « Je suis réticent à dire ‘certainement’, tu sais ? Voyons voir », a-t-il répondu. « Ce qui est clair maintenant, c’est qu’il y a 10 nouveaux épisodes. »

Hall a également fait part de ses réflexions sur ce que cela a fait de revenir dans le rôle huit ans après la fin de la course d’origine. « Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre, car je n’ai jamais repris un travail après autant de temps. Avoir Dexter dans un contexte complètement différent, nous verrons comment cela se sent », a-t-il déclaré. « Ça a été intéressant de trouver comment faire ça et j’ai pensé qu’il était temps de découvrir ce qui lui était arrivé. »

