New Blood ‘voit 2 personnages morts apparaissant de manière inattendue

Dexter: New Blood a expliqué comment certains personnages morts reviendront dans la nouvelle série Showtime, mais pas exactement comment. Nous avons déjà vu Debra Morgan (Jennifer Carpenter) revenir en tant que conscience intérieure de son frère Dexter Morgan (Michael C. Hall). Dans l’épisode de dimanche, nous avons eu un aperçu de deux personnages morts depuis longtemps, mais pas exactement comme nous l’avions prévu. Spoilers à venir pour Dexter : sang neuf Épisode 4, « H est pour Hero. » (Pour regarder l’émission par vous-même chaque dimanche, vous pouvez obtenir un essai gratuit de Showtime ici.)

Alors que Harrison Morgan a joué un rôle important dans Dexter: New Blood, on ne sait pas tout ce dont il se souvient de son enfance, tel qu’il était décrit dans la course originale de Dexter. Eh bien, s’il ne s’en souvenait pas, il a eu un gros rappel dans l’épisode 4. Harrison lance un épisode du podcast Merry F—ing Kill (animé par Molly Park de Jamie Chung, qui visite par coïncidence la ville ailleurs dans l’épisode). Il saute les épisodes sur le Fils de Sam et la famille Manson et passe directement à un épisode intitulé « Miami ». A côté se trouve une photo d’une personne que les fans de Dexter connaissent bien : le Trinty Killer, Arthur Mitchell (John Lithgow). Peu de temps après, nous voyons également une image de la mère de Harrison – la dernière victime de Trinity – Rita Bennett (Julie Benz).

(Photo : L’heure du spectacle)

C’est une façon inattendue de revoir ces deux personnages d’une importance capitale, mais bienvenue. Avec New Blood si imprégné de nouveaux personnages et de fils d’intrigue, les fans de longue date de Dexter adoreront une connexion solide avec les points forts de la série originale. Alors que certains pourraient être un peu déçus que c’est ainsi que nous voyons à nouveau Rita et Trinity, il y a encore beaucoup d’épisodes à venir où ils pourraient faire un retour similaire à celui de Deb.

Dexter: New Blood est diffusé via Showtime le dimanche à 21 h HE. Cependant, si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, Showtime rend chaque épisode disponible en ligne à partir de chaque dimanche à 00h01 HE. Tous les épisodes de la série originale de Dexter y sont également diffusés. Cliquez ici pour un essai gratuit.