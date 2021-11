New Blood ‘voit la mort dans la vie de Dexter Morgan

Dexter: New Blood donne aux fans une chance de voir ce que Dexter Morgan a fait au cours de la dernière décennie, et lors de la première de la saison sur Showtime, nous voyons la mort réintégrer sa vie. L’épisode 1 de New Blood révèle que Dexter est célibataire depuis que nous l’avons vu pour la dernière fois dans la dernière saison de Dexter. Cette fois-ci, Dex est beaucoup moins préparé pour son gros meurtre, car il était clairement beaucoup plus impulsif que d’habitude.

Dexter, qui passe maintenant par Jim Lindsay et travaille dans un magasin d’articles de sport dans la ville fictive d’Iron Lake, dans le nord de l’État de New York, est obligé de vendre une arme à feu de grande puissance à Matt Caldwell (Steve M. Robertson). Matt est le fils de Kurt Caldwell (Clancy Brown), le maire officieux d’Iron Lake, en raison presque entièrement de sa richesse et de son investissement financier dans la communauté. Nous apprenons finalement que Matt a un passé sombre, qui inclut le mensonge sur son rôle dans un incident de navigation qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Après avoir eu à interagir avec Matt à plus d’une occasion, beaucoup trop pour que Dexter en souffre sans incident, il libère enfin son Dark Passenger après que Matt ait tué un White Buck sacré. Devant travailler avec ce qu’il a, Dexter construit une salle de mise à mort de fortune dans son hangar et effectue son rituel.

(Photo : Seacia Pavao/SHOWTIME)

En plus de Hall, le renouveau de Dexter présente également l’ancienne actrice de la série Jennifer Carpenter, qui reprend son rôle de la défunte sœur de Dexter, Deb. Cette fois-ci, cependant, Deb sert de voix intérieure à Dexter, remplaçant leur père, Harry (James Remar) qui est également décédé. Nous verrons également John Lithgow revenir cette saison, jouant à nouveau Arthur Mitchel, le tueur de Trinity.

Hall avait déjà parlé de la nouvelle saison de Dexter et semblait impliquer que d’autres épisodes pourraient être approuvés à l’avenir. S’adressant à NME, Hall a parlé du renouveau et on lui a demandé si cela marquerait la fin de la franchise. « Je suis réticent à dire ‘certainement’, tu sais ? Voyons voir », a-t-il répondu. « Ce qui est clair maintenant, c’est qu’il y a 10 nouveaux épisodes. »

Hall a également fait part de ses réflexions sur ce que cela a fait de revenir dans le rôle huit ans après la fin de la course d’origine. « Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre, car je n’ai jamais repris un travail après autant de temps. Avoir Dexter dans un contexte complètement différent, nous verrons comment cela se sent », a-t-il déclaré. « Ça a été intéressant de trouver comment faire ça et j’ai pensé qu’il était temps de découvrir ce qui lui était arrivé. »

Dexter: New Blood tous les dimanches soirs à 21 h HE sur Showtime.