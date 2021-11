New Delhi perd une place dans le Global Prime Residential Index au troisième trimestre

Bengaluru a perdu une place par rapport au trimestre précédent dans l’indice, pour se classer 42e, le trimestre ayant enregistré une baisse des prix de 1,1% en glissement annuel sur les marchés principaux. Les prix sont restés stables au troisième trimestre 2021.

Les prix de premier ordre dans les villes du monde continuent d’augmenter. Avec les voyages commençant à se normaliser, la perspective d’un resserrement de la politique monétaire à l’horizon, ainsi que des taxes plus élevées et des mesures de refroidissement, les preuves suggèrent que les marchés principaux ont connu un troisième trimestre chargé, selon l’analyse de recherche de Knight Frank.

En fait, 39 villes ont connu une augmentation des prix résidentiels de premier ordre entre le deuxième et le troisième trimestre de 2021. Quinze villes ont enregistré une croissance des prix à deux chiffres. L’indice Prime Global Cities, basé sur la performance moyenne des prix de 46 villes, a bondi de 9,5% au cours de l’année se terminant en septembre 2021, contre 8,3% en juin.

Selon le rapport, quelque 85 % des villes ont vu leurs prix augmenter sur une base annuelle, contre 76 % au dernier trimestre et 16 villes (35 %) ont vu leurs prix augmenter de plus de 10 % au cours de la période de 12 mois. Alors que Miami est en tête de l’indice ce trimestre pour la première fois depuis 2007, enregistrant une hausse de 26,4% sur l’année jusqu’au troisième trimestre 2021, Jakarta a été le marché le moins performant avec une baisse de – 4,2%.

En Inde, New Delhi a perdu une place dans l’indice pour se classer 39e au troisième trimestre 2021. Bangalore a perdu une place par rapport au trimestre précédent de l’indice, pour se classer 42e, le trimestre ayant enregistré une baisse des prix de 1,1% en glissement annuel. sur les principaux marchés. Les prix sont restés stables au troisième trimestre 2021. Mumbai reste en 39e position au troisième trimestre 2021, au même rang qu’au trimestre précédent, les prix ayant légèrement baissé de 0,1% en glissement annuel. Dans le cas de Mumbai également, les prix sont plus élevés de 0,2% QoQ au troisième trimestre 2021.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré: «Alors que l’économie indienne se remet de l’impact de la pandémie et du verrouillage, le segment haut de gamme des maisons de luxe connaît une augmentation de la demande. Les moteurs de cette demande font baisser les prix dans les villes indiennes ainsi que diverses mesures fiscales, ce qui a rendu l’environnement général très favorable au secteur résidentiel. Alors que les développeurs et autres parties prenantes de l’industrie ont un sentiment positif, le segment devrait enregistrer une amélioration des niveaux d’activité. »

Les prix des métropoles canadiennes, de Vancouver et de Toronto ont baissé au T3 2021, par rapport au T2 2021, car les acheteurs de maisons restent dubitatifs quant à la direction prise par le gouvernement alors qu’il a récemment annoncé une interdiction de 2 ans pour les résidents étrangers d’acheter une maison au Canada. La crise d’Evergrande a fait baisser les prix de l’immobilier résidentiel de premier ordre à Shanghai, Pékin, Guangzhou et Shenzhen.

Points saillants:

# Les principaux marchés résidentiels de Mumbai, Delhi et Bengaluru connaissent une stabilité des prix sur la base de QoQ.

# Delhi s’est classée 39e avec un niveau de prix stable pour la période Q3 2020 – Q3 2021.

# Mumbai s’est classée au 40e rang avec une variation annuelle marginale de -0,1 % pour la période du troisième trimestre 2020 au troisième trimestre 2021. Les propriétés résidentielles de premier ordre de la ville ont enregistré une appréciation des prix de 0,2 % au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent.

# Bangalore s’est classée 42e avec une variation de prix annuelle de -1,1 % pour le troisième trimestre 2020 – le troisième trimestre 2021. La ville n’a connu aucun changement de prix au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent.

# Miami s’est classée au 1er trimestre au troisième trimestre 2021 avec une variation annuelle de 26,4 % pour la période du troisième trimestre 2020 au troisième trimestre 2021. La ville a enregistré une augmentation des prix de 8,1 % au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. Le besoin de logements plus grands, de propriétés côtières ainsi que la nouvelle politique fiscale de l’État de Floride ont entraîné une demande accrue de la part de la génération des télétravailleurs.

# Jakarta s’est classée 46e avec une variation annuelle de -4,2% pour la période Q3 2020 – Q3 2021. La ville a enregistré une baisse de prix de 4,0% au Q3 2021 par rapport au trimestre précédent.

