New Edition parle de NKOTB, revient sur scène et gagne de nouveaux fans

En 1987, Nouvelle édition a remporté leur tout premier prix, un American Music Awards pour le groupe, le duo ou le groupe préféré de soul/R&B. Au fil des ans, ils sont devenus une institution du R&B et de la pop, accumulant des tubes comme « Mr. Telephone Man », « Si ce n’est pas de l’amour », « Pouvez-vous supporter la pluie » et « Candy Girl ».

Dimanche, les garçons de Boston feront leur retour sur scène aux AMA, se produisant en direct en tant qu’unité complète pour la première fois en quatre ans. Mais ils ne seront pas seuls. Pour la première fois, ils se produiront aux côtés New Kids On The Block, un autre groupe de garçons basé à Beantown avec une longue liste de tubes, dont « Step By Step », « Hangin’ Tough », « The Right Stuff » et « Please Don’t Go ».

Membres de la nouvelle édition Bobby Brown et Johnny Gill a parlé avec theGrio de cette occasion monumentale, ainsi que de la perspective de se produire à nouveau ensemble après tant d’années et à quel point ils sont reconnaissants d’être toujours dans le cœur et l’esprit des fans après près de quatre décennies.

Les membres originaux de New Edition se produisent sur scène aux BET Awards 2017 au Microsoft Theatre le 25 juin 2017 à Los Angeles, Californie. (Photo de Frederick M. Brown/.)

La performance conjointe de New Edition et NKOTB a été longue à venir. Les deux quintettes ont été initialement encadrés et produits par le musicien et auteur-compositeur Maurice Starr. Bien qu’ils n’aient jamais partagé de scène auparavant, leurs chemins se sont pas mal croisés au fil des ans.

A tel point qu’ils ont enregistré une chanson ensemble en 2008 pour l’album de NKOTB The Block. Gill se souvient de la session en studio pour la chanson « Full Service » et de sa rencontre avec l’un des co-auteurs, qui est devenu elle-même une superstar de la pop.

« C’était drôle parce que nous marchions dans le studio et je pense que Red One et Donny [Wahlberg] était là, et il y avait une petite dame du nom de… j’ai oublié son nom, [Stefani ] mais elle est finalement devenue Lady Gaga« , a déclaré Gill au Grio. « Je sais qu’à l’époque, ils n’arrêtaient pas de dire: » Oh, elle va être énorme. Elle va être énorme. Mais c’était la première fois qu’on se mouillait les pieds et qu’on collaborait. Mais nous cherchons à faire quelque chose dans un avenir proche où, vous savez, ce sera complètement tout le monde à la fois.

Ensemble, New Edition et NKOTB participent au nouveau segment de performance de l’AMA, « My Hometown ». Le segment présente des artistes sélectionnés qui parlent de leur ville natale et reconnaissent comment la ville et les anciens mentors aident à les façonner et leur succès. Brown a déclaré que Boston est toujours important pour New Edition, peu importe à quelle distance ils se trouvent ou vivent.

« Eh bien, vous devez être fier d’où vous venez. Et nous le prenons très personnellement avec nos équipes sportives, avec tout ce qui vient de Boston. Vous savez, vous devez être fier de Boston », a déclaré Brown au Grio. « Boston nous a soutenus tout au long de l’affaire. Donc, vous savez, nous sommes vraiment ravis de pouvoir représenter Boston sous sa forme la plus complète. »

New Edition a connu une longue période de mise à pied. La dernière fois qu’ils étaient tous les six sur scène ensemble, c’était lorsqu’ils ont reçu leur Lifetime Achievement Award aux BET Awards 2017, interprétant un medley de leurs tubes. Après tant de temps, Brown dit que « s’entraîner » et « aimer ce que nous faisons » étaient la clé pour se remettre en forme, tandis que Gill dit que leurs années d’expérience feront le reste.

« Nous faisons cela depuis tellement d’années que, vous savez, vous connaissez en quelque sorte la routine, vous savez en quelque sorte ce que vous allez faire et quand et comment vous rythmer et et et revenir à l’action, », a déclaré Gill. « Nous faisons cela depuis presque 40 ans, vous savez. Rien n’est nouveau pour nous que nous n’ayons vu auparavant. Nous comprenons également quels sont nos défis à mesure que nous vieillissons. Mais c’est comme un combattant qui vieillit. Vous choisissez et choisissez vos plans où vous allez mettre la pédale au métal.

Depuis leur dernière représentation, New Edition a connu un renouveau culturel grâce à The New Edition Story et The Bobby Brown Story de BET. Non seulement les anciens fans ont été revigorés, mais une nouvelle génération de jeunes fans est également apparue. Brown leur est reconnaissant, d’autant plus que lui et ses compagnons de groupe ont leurs propres enfants.

« jeC’est un honneur, c’est un privilège de pouvoir voir ces jeunes enfants apprécier notre musique », a déclaré Brown. « J’ai moi-même de jeunes enfants. Ronnie a de jeunes enfants. Johnny a de jeunes enfants et, vous savez, voir cette génération, accepter ce que nous avons fait dans le passé est tout simplement magnifique. On parle toujours de longévité. Et c’est la plus haute forme de compliment que nous puissions jamais accepter en voyant les jeunes accepter notre musique pour ce qu’elle est.

Pour capitaliser davantage sur leur renaissance, Brown dit qu’il y a de grands projets pour la nouvelle édition en 2022.

« Eh bien, nous avons hâte de tourner cette année et nous attendons avec impatience une résidence à Vegas. Il y a donc beaucoup de préparation pour la nouvelle édition dans un avenir proche.

L’AMA sera diffusée en direct sur NBC le 21 novembre à 20h depuis le Microsoft Theater de Los Angeles. star du rap Cardi B va accueillir.

