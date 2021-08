New England Revolution bat le Toronto FC et obtient les trois points (1-2)

in

15/08/2021 à 04:06 CEST

Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a remporté le Toronto FC 1-2 lors du match disputé ce dimanche dans le Champ BMO. Le Toronto FC Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre le La ville de New York. Pour sa part, Révolution de la Nouvelle-Angleterre est venu de battre 2-1 à Union de Philadelphie lors du dernier match joué. Après le pointage, l’équipe torontoise est treizième à la fin du match, tandis que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre continue en tant que leader de la Major League Soccer.

La première partie du duel a bien commencé pour l’équipe de Foxborough, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Buchanan à la 20e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

En deuxième période est venu le but de l’équipe torontoise, qui a mis les tables avec un but de Osorio à 80 minutes. Cependant, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre à la 83e minute, il a avancé son équipe avec un but du point de penalty de Bou, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Toronto FC a donné accès à Mullins, Bradley Oui De Lion pour Achara, Priso-Mbongue Oui Osorio, Pendant ce temps, il Révolution de la Nouvelle-Angleterre a donné accès à Mcnamara, Bunbury, De La Garza Oui Kaptoum pour Polster, Traustrason, Buchanan Oui Maciel.

L’arbitre a averti par un carton jaune de maigrir par le Toronto FC déjà Au revoir par l’équipe de Foxborough.

Avec 43 points, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre conserve l’avance de la Major League Soccer, plutôt que de se qualifier pour les demi-finales de conférence, à la fin du match, tandis que le Toronto FC il a été placé à la treizième place avec 15 points.

Le lendemain le Toronto FC sera mesuré avec le Atlanta United, tandis que l’équipe de Foxborough jouera son match contre le DC United.

Fiche techniqueFC Toronto :Bono, Zavaleta, González, Lawrence, Laryea, Priso-Mbongue (Bradley, min.69), Pozuelo, Osorio (Deleon, min.90), Soteldo, Delgado et Achara (Mullins, min.69)Révolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Maciel (Kaptoum, min.87), Polster (Mcnamara, min.55), Traustason (Bunbury, min.76), Buchanan (De La Garza, min.87), Bou et BouksaStade:Champ BMOButs:Buchanan (0-1, min. 20), Osorio (1-1, min. 80) et Bou (1-2, min. 83)