New England Revolution bat Orlando City 2-1

in

26/09/2021 à 03:06 CEST

Les Ville d’Orlando n’a pas réussi à l’emporter Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui s’est imposé 2-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Gillette. Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre lui L’équipage de Colomb. Pour sa part, Ville d’Orlando perdu par un résultat de 3-1 lors du match précédent contre le Union de Philadelphie et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Après le match, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre est resté leader de la Major League Soccer, tandis que le Ville d’Orlando classé cinquième à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a débuté de façon excellente pour l’équipe de Foxborough, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Bouksa à 9 minutes. Mais plus tard le Ville d’Orlando a obtenu l’égalité grâce à l’objectif de Daryl Digue à 18 minutes. L’équipe de Foxborough a pris les devants avec un but contre son camp de Schlegel à la minute 35, concluant la première mi-temps avec le score de 2-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 2-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre a donné accès à Bunbury pour Bou, Pendant ce temps, il Ville d’Orlando a donné le feu vert à Nani, Van de l’eau, Akindele et Forgeron pour Michel, Mendez, Pérée et Schlegel.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Buchanan de l’équipe de Foxborough et Michel et Jansson L’équipe de Floride a reçu un carton jaune.

Avec 59 points, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre de Aréna Bruce continue en tant que leader de la Major League Soccer, occupant une place avec un accès direct aux demi-finales de la conférence, tandis que l’équipe dirigée par Oscar Pareja il s’est classé cinquième avec 38 points, plutôt que de se qualifier pour une place à élimination directe au championnat.

Fiche techniqueRévolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Polster, Buchanan, Mcnamara, Carles Gil, Buksa et Bou (Bunbury, min. 93)Ville d’Orlando :Gallese, Jansson, Schlegel (Smith, min.88), Moutinho, Ruan, Mendez (Van De Water, min.70), Júnior Urso, Pereyra, Perea (Akindele, min.88), Daryl Dike et Michel (Nani, min. .57)Stade:Stade GilletteButs:Buksa (1-0, min. 9), Daryl Dike (1-1, min. 18) et Schlegel (2-1, min. 35)