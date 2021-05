New England Revolution contre les Red Bulls de New York

22/05/2021 à 02:00 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la huitième journée de Major League Soccer, qui mesurera à Révolution de la Nouvelle-Angleterre et à Taureaux rouges dans le Stade Gillette.

le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il arrive à la huitième journée avec enthousiasme après avoir remporté dans son domaine par un score de 1-0 à Columbus Crew dans le Stade Gillette, avec un peu de Buksa. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des six matches disputés à ce jour en Major League Soccer, avec sept buts pour et six contre.

Pour sa part, Red Bulls de New York ne pouvait pas faire face à la Union de Philadelphie lors de son dernier match (1-0), il arrive donc au match avec l’illusion de retrouver la victoire. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Red Bulls de New York il en a remporté deux et accumule un chiffre de six buts encaissés contre sept en faveur.

En termes de performances à domicile, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il a réalisé des statistiques de trois victoires en trois matchs à domicile, des chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. Loin de chez soi, le Red Bulls de New York Il a perdu deux fois dans ses deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec lui. Révolution de la Nouvelle-Angleterre.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade Gillette et le bilan est de quatre défaites et 13 nuls en faveur de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Major League Soccer. La dernière fois qu’ils ont joué au Révolution de la Nouvelle-Angleterre et le Taureaux rouges dans cette compétition c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé sur un 1-0 favorable à la Taureaux rouges.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre ils sont en avance sur l’équipe visiteuse avec une avance de cinq points. Les locaux, avant ce match, sont à la première place avec 11 points au classement. Quant à son rival, le Red Bulls de New York, est en neuvième position avec six points.