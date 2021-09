New England Revolution défend son avance contre Columbus Crew

in

18/09/2021 à 01h00 CEST

Dimanche prochain à 01h00 se jouera le match de la trente-troisième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Révolution de la Nouvelle-Angleterre et à L’équipage de Colomb dans le Stade Gillette.

Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre affronte avec des esprits renforcés le match de la trente-troisième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Union de Philadelphie hors de son terrain (0-1) et contre lui La ville de New York dans son fief (2-1). Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 17 des 25 matchs disputés à ce jour, avec 47 buts marqués contre 29 encaissés.

Du côté des visiteurs, le L’équipage de Colomb a été imposé à Les Red Bulls de New York 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Miguel Berry et Nagbe, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. À ce jour, sur les 25 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté huit et ajoute un chiffre de 34 buts encaissés à 29 en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre ils ont gagné 10 fois, perdu une fois et fait match nul une fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. A la maison, le L’équipage de Colomb Il affiche un bilan de deux victoires, huit défaites et trois nuls en 13 matchs disputés, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de ses matches à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Gillette, obtenant ainsi 14 défaites et 11 nuls en faveur de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. La dernière fois qu’ils ont joué le Révolution de la Nouvelle-Angleterre et le L’équipage de Colomb dans ce tournoi, c’était en juillet 2021 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

En regardant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les habitants sont au-dessus du L’équipage de Colomb avec une différence de 25 points. Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il est l’actuel leader de la Major League Soccer et compte 55 points dans son casier. De leur côté, les visiteurs sont en dixième position avec 30 points.