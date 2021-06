New England Revolution défend son avance contre le FC Dallas

27/06/2021 à 03:00 CEST

le FC Dallas jouera son quatorzième match en Major League Soccer contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui débutera ce lundi à 15h00 dans le Stade Toyota.

le FC Dallas cherche à améliorer son classement dans la compétition après avoir perdu son dernier match contre lui Los Angeles FC par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des neuf matchs disputés à ce jour avec un chiffre de neuf buts pour et 14 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il venait de remporter ses deux derniers matchs 3-2 et 2-3, le premier contre lui Les Red Bulls de New York dans son fief et le second avant lui La ville de New York loin de chez lui, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de FC Dallas. Avant ce match, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il avait remporté sept des 10 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a marqué 11 buts contre 17 pour.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le FC Dallas il a gagné une fois et a fait match nul quatre fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. A la maison, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre ils ont gagné deux fois et fait match nul deux fois lors de leurs cinq matchs disputés, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le Stade Toyota et les résultats sont 10 victoires, 11 défaites et trois nuls en faveur du FC Dallas. De même, les locaux ont un total de huit matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match entre FC Dallas et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Ce tournoi s’est joué en mars 2019 et s’est terminé par un match nul 1-1.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous constatons que les deux équipes sont séparées de 16 points en faveur de Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Les locaux, avant ce match, sont à la douzième place avec sept points au classement. Pour sa part, Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il est l’actuel leader de la Major League Soccer et a accumulé un total de 23 points jusqu’à présent.