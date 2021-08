New England Revolution défend son avance contre le Toronto FC

14/08/2021 à 02:01 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la vingt-cinquième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Toronto FC et à Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans le Champ BMO.

Le Toronto FC affronte le match de la vingt-cinquième journée en voulant ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 2-2 contre le La ville de New York à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des 18 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer avec un chiffre de 23 buts pour et 38 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre réussi à vaincre le Union de Philadelphie 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Bou Oui Polster, il espère donc répéter le résultat, cette fois au stade de Toronto FC. Sur les 19 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il en a remporté 12 avec un bilan de 35 buts pour et 22 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Toronto FC Il a réalisé des statistiques d’une victoire, deux défaites et cinq nuls en huit matchs disputés dans son stade, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Dans le rôle de visiteur, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il a un bilan de cinq victoires, deux défaites et trois nuls en 10 matchs joués, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Toronto FC, les chiffres font état de trois défaites et six nuls en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe à domicile a une séquence de cinq matchs sans défaite à domicile contre Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Le dernier match auquel ils ont joué Toronto FC et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans ce tournoi, il a eu lieu en juillet 2021 et s’est terminé sur un score de 2-3 en faveur des locaux.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que les visiteurs ont un avantage de 25 points sur le Toronto FC. L’équipe de Javier Pérez il se classe à la treizième place avec 15 points à son tableau de bord. Pour sa part, Révolution de la Nouvelle-Angleterre il est l’actuel leader de la Major League Soccer et compte 40 points.