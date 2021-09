New England Revolution défend son avance contre Orlando City

25/09/2021 à 01h00 CEST

Dimanche prochain à 01h00 se jouera le match de la trente-cinquième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Révolution de la Nouvelle-Angleterre et à Ville d’Orlando dans le Stade Gillette.

Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il affronte le match de la trente-cinquième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après le tirage au sort du dernier match joué contre le L’équipage de Colomb. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné 17 des 26 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 48 buts pour et 30 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ville d’Orlando il a été battu 3-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Union de Philadelphie, de sorte qu’un triomphe sur le Révolution de la Nouvelle-Angleterre cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le championnat. Avant ce match, le Ville d’Orlando il avait gagné dans 10 des 25 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a accumulé un chiffre de 36 buts encaissés contre 36 en sa faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il a un bilan de 10 victoires, une défaite et deux nuls en 13 matchs joués à domicile, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Ville d’Orlando Il a gagné trois fois, il a été battu cinq fois et il a fait match nul quatre fois en 12 matchs joués, donc les joueurs du Révolution de la Nouvelle-Angleterre Ils auraient tout en leur faveur pour obtenir un résultat positif.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Gillette et le bilan est de quatre victoires et un nul en faveur de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Ville d’OrlandoEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Révolution de la Nouvelle-Angleterre et le Ville d’Orlando Cette compétition s’est déroulée en novembre 2020 et s’est terminée sur un résultat 1-3 favorable à la Révolution de la Nouvelle-Angleterre.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous constatons que les deux équipes sont séparées de 18 points en faveur de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il est l’actuel leader de la Major League Soccer et a accumulé un total de 56 points dans son casier jusqu’à présent. De leur côté, les visiteurs sont en quatrième position avec 38 points.