New England Revolution et Nashville SC font match nul 0-0 au Gillette Stadium (0-0)

08/05/2021 à 03:06 CEST

Le match qui s’est déroulé ce jeudi au Stade Gillette et qui a affronté le Révolution de la Nouvelle-Angleterre et à Nashville il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Après le résultat obtenu, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre est resté leader de la Major League Soccer, tandis que le Nashville classé troisième à la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la deuxième partie ni le Révolution de la Nouvelle-Angleterre ni lui Nashville ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et l’affrontement s’est terminé 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre qui sont entrés dans le jeu étaient Mcnamara, Boateng Oui Bunbury remplacement Traustrason, Kaptoum Oui Buchanan, tandis que les changements dans le Nashville Ils étaient Moukhtar, Sapong, Godoy, Lovitz Oui Loyal, qui est entré pour remplacer Aké Loba, Cadix, Matt lagrassa, Washington Oui Muyl.

L’arbitre a donné un carton jaune à Bou, Farrell Oui Kaptoum par le Révolution de la Nouvelle-Angleterre déjà Matt lagrassa par l’équipe Tennésienne.

Après la fin du match, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre occupait la première place de la compétition avec 37 points, occupant une place qualificative pour les demi-finales de conférence, tandis que le Nashville il s’est classé troisième avec 28 points, se qualifiant pour une place en séries éliminatoires.

Fiche techniqueRévolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Polster, Traustason (Mcnamara, min.63), Kaptoum (Boateng, min.63), Buchanan (Bunbury, min.81), Bou et BuksaNashville SC :Willis, Maher, Romney, Anibaba, Matt Lagrassa (Godoy, min.64), Muyl (Leal, min.79), Tah Anunga, Washington (Lovitz, min.71), Miller, Cádiz (Sapong, min.64) et Aké Loba (Mukhtar, min.46)Stade:Stade GilletteButs:0-0