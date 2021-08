New England Revolution gagne contre DC United (3-2)

19/08/2021 à 03:06 CEST

Le DC United ne pouvait pas battre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui s’est imposé 3-2 lors du duel disputé ce jeudi dans le Stade Gillette. Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Toronto FC (1-2) et l’autre devant Union de Philadelphie (2-1). Du côté de l’équipe de Washington, le DC United gagné lors de leurs deux derniers matchs de la compétition contre lui Impact de Montréal et le L’équipage de Colomb, par 2-1 et 2-4 respectivement. Avec ce résultat, l’équipe de Foxborough est devenue le leader de la Major League Soccer, tandis que le DC United classé sixième à la fin du match.

La première partie du match a commencé en face à face pour lui DC United, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Arriola à la 10e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

La deuxième mi-temps a commencé positivement pour lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui a mis les tables avec un objectif de Mcnamara quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 49. Par la suite, les locaux ont marqué à nouveau grâce à un but de Buchanan à la 53e minute qui a établi 2-1 en faveur de Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Après cela, les locaux sont revenus au score grâce au but de Dejuan Jones à 85 minutes, il a laissé un 3-1 pour lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre. L’équipe de Washington a coupé les distances grâce à un but de bila peu avant la fin, précisément en 90. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 3-2 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre qui sont entrés dans le jeu étaient Bouksa, Boateng, Buchanan, Caldwell Oui Mafla remplacement Kaptoum, Bunbury, Maciel, Bou Oui Boateng, tandis que les changements dans le DC United Ils étaient reine, bila, Julien Gressel Oui Kamara, qui est entré pour remplacer Arriola, Griffon Yow, fleurs Oui Assad.

L’arbitre a montré un total de six cartons : trois jaunes au Révolution de la Nouvelle-Angleterre (Traustrason, Kaptoum Oui De La Garza) et deux à DC United (Assad Oui Birnbaum). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Traustrason (2 jaunes) par l’équipe de Foxborough.

Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre de Aréna Bruce mène le tournoi avec 46 points, avec une place qualificative pour les demi-finales de conférence, tandis que l’équipe dirigée par Hernan Losada il s’est placé à la sixième place avec 27 points, occupant une place d’accès à une place de playoffs pour le championnat.

Fiche techniqueRévolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, De La Garza, Maciel (Buchanan, min.46), Kaptoum (Buksa, min.46), Mcnamara, Traustason, Bou (Caldwell, min.76) et Bunbury (Boateng, min. .46)DC United :Kempin, Brillant, Chris Odoi-Atsem, Birnbaum, Flores (Julian Gressel, min.67), Felipe Martins, Mora, Skundrich, Asad (Kamara, min.77), Griffin Yow (Ábila, min.67) et Arriola (Reyna , min.14)Stade:Stade GilletteButs:Arriola (0-1, min. 10), Mcnamara (1-1, min. 49), Buchanan (2-1, min. 53), Dejuan Jones (3-1, min. 85) et Ábila (3-2 , au moins 90)