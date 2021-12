New Epic Games 15 jours de jeux gratuits 2021 liste fuite et indices

L’événement Epic Games 15 jours de jeux gratuits pour 2021 a commencé et sa liste à peine divulguée continue d’être mise à jour en attendant le prochain jeu mystère.

C’est une célébration annuelle de Noël pour les utilisateurs du marché PC. Nous avons eu un tas de cadeaux l’année dernière qui comprenaient des joyaux tels que Metro 2033 et Alien Isolation, tandis qu’il y avait 12 cadeaux en 2019.

Les titres mystères ont déjà commencé et il y a beaucoup à attendre selon la source originale.

Quand les Epic Games sont-ils 15 jours de jeux gratuits ?

La date de début de l’événement Epic Games 15 jours de jeux gratuits pour 2021 était le 16 décembre.

Ceci est disponible sur le site Web d’EG et a également été signalé par Delelabs. Ils sont une source qui révèle toujours les cadeaux PS Plus de chaque mois.

Beaucoup de gens s’attendaient à la date ci-dessus, car de nouveaux cadeaux sont toujours livrés un jeudi. Son placement permet également à l’événement de se terminer le 30 décembre qui est également un jeudi.

Epic Games 15 jours de liste de jeux gratuits 2021

La liste des 15 jours de jeux gratuits d’Epic Games divulgués pour 2021 a commencé avec Shenmue III et est la suivante jusqu’à présent:

16 décembre – Shenmue III 17 décembre – Neon Abyss 18 décembre – Remnant from the Ashes 19 décembre – Vanishing of Ethan Carter 20 décembre – 21 décembre – 22 décembre 23 décembre 24 décembre 25 décembre 26 décembre 27 décembre 28 décembre 29 décembre 29 décembre 30 décembre

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que d’autres fuites apparaîtront.

C’est le moment que nous attendions tous – un moyen d’acheter plusieurs articles sur Epic Games Store… en même temps 🤯🤭 Nous savons, nous savons. Mais salut! C’est enfin là ! Et avec les vacances qui approchent à grands pas ? Faites-nous confiance, vous allez vouloir un chariot. 🛒 https://t.co/0ydAfB7QOK pic.twitter.com/97uu4xpubU – Epic Games Store (@EpicGames) 9 décembre 2021

Qu’est-ce que le jeu mystère du 20 décembre ?

Le jeu mystère du 20 décembre n’a pas été révélé au moment de la rédaction, mais certaines fuites et indices suggèrent qu’il s’agit de Loop Hero.

Cela n’a pas été confirmé, mais l’emballage d’aperçu EGS pour le prochain titre mystère comprend deux épées et un bouclier. Cela ressemble parfaitement à une image du jeu par Reddit, mais certains pensent qu’il pourrait s’agir de Loop Odyssey à la place.

Indépendamment de la fin du jeu, Delelabs suggère que les titres les plus acclamés et jamais proposés auparavant débarqueront les 20, 23, 24, 25, 28 et 29 décembre. Cependant, vous voudrez tous les réclamer.

