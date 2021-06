New Found Glory sortira “Forever And Ever X Infinity… And Beyond !!!” En septembre

NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE a annoncé une version de luxe, “Forever And Ever x Infinity… Et au-delà !!!”, sortie le 3 septembre le Records sans espoir. Comprenant six nouvelles chansons que le groupe a écrites et enregistrées pendant la pandémie, cet album de luxe sera pressé sur un double LP en édition limitée associé à un zine de collection de 24 pages conçu par le groupe, avec des photos inédites et des notes de NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE.

NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE guitariste Tchad Gilbert commente : “Nous sommes ravis d’annoncer la version deluxe de notre 10e album, maintenant appelé ‘Forever And Ever X Infinity… et au-delà !!’ La nouvelle version améliorée comprend six nouvelles chansons sur l’album, ce qui le porte à 21 chansons pour 2021 ! Vous avez tous joué à fond ce disque et lui avez montré tellement d’amour au cours de la dernière année et maintenant que nous allons bientôt le tourner, nous voulions raviver son énergie et son feu!”

Une de ces nouvelles chansons de “Forever And Ever x Infinity… Et au-delà !!!”, une piste intitulée “Le dernier œil rouge”, peut être diffusé ci-dessous.

“Forever And Ever x Infinity… Et au-delà !!!” liste des pistes :

01. Secoué par votre tête rasée



02. Le meilleur de tous les temps



03. Double menton pour la victoire



04. Rien à dire



05. Restez un peu



06. Himalaya



07. Même Side Sitters



08. Comme si je n’avais jamais existé



09. De plus en plus



dix. Voulez-vous vous installer ?



11. La façon dont vous méritez



12. Trophée



13. Plus effrayant que Jason Voorhees à un feu de camp



14. Chanson d’anniversaire mais pas vraiment



15. S’éclipser



16. Banquette arrière



17. Le diable a plusieurs visages



18. Le dernier œil rouge



19. Grande roue



20. énigmes



21. Le nouvel anormal

Après un an de reports, NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE vous rappelle que le pop punk n’est toujours pas mort et est là pour le prouver avec des co-headliners PLAN SIMPLE. le “Le pop punk n’est toujours pas mort” la tournée débutera à Dallas, au Texas, le 31 août et se rendra dans des villes des États-Unis avec le soutien d’un invité spécial LOLO.

La combinaison du punk, du hardcore et du post-hardcore avec des paroles et une mélodie émotionnelles n’a rien de nouveau pour le groupe qui incarne un optimisme sincère avec une éthique de travail et un esprit DIY. Mais jamais cela n’a été plus évident que sur “Pour toujours + pour toujours x infini”, y compris les singles à succès “Le meilleur de tous les temps” et “Himalaya”. Ils ont instantanément cimenté leur place sur les listes de lecture des fans tout en garantissant un soutien solide des services de streaming avec des ajouts à Pop Punk’s Not Dead (Spotify), Tout New Rock (Spotify), Nouvelle Alt maintenant (Pandore), Héros Pop Punk (Deezer), Liste punk punk (Youtube) et d’autres listes de lecture emblématiques.

Après plus de 20 ans de groupe, dix albums studio, un album live, deux EP et quatre albums de reprises, NOUVELLE GLOIRE TROUVÉEl’éthique de n’a jamais faibli ; ils s’efforcent toujours d’être l’ami dont vous avez toujours besoin et qui vous comprend toujours. Avec “Forever + Ever x Infinity… Et au-delà”, le groupe a créé un album encore plus 100% NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE.

NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE est Jordanie Pundik (voix principale), Tchad Gilbert (guitare), Ian Grushka (guitare basse) et Cyrus Bolooki (tambours).

Crédit photo: Acacia Evans



