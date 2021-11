New Frontier : L’aube de l’ère de l’informatique Exascale

Portrait de Jaya Jagadish

Par Jaya Jagadish

Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation rapide de l’adoption de technologies telles que l’IA, le ML, le cloud computing et la science des données. Pendant la pandémie de Covid-19, l’adoption à grande échelle de modèles commerciaux virtuels par les entreprises, l’expansion, la maturation et l’adoption d’écosystèmes cloud, la croissance de la pénétration du haut débit, des mobiles et des PC, le passage aux transactions numériques par une base de consommateurs de plus en plus férus de technologie, et les efforts de l’écosystème plus large pour se préparer au réseau 5G, etc.

ont aidé cela. L’explosion de données qui en résulte est si énorme que nous ne pouvons plus compter sur les superordinateurs traditionnels pour traiter les informations entrantes.

Nous sommes entrés dans le mégacycle du calcul haute performance (HPC). Une étude d’IDC estime que plus de 59 zettaoctets de données ont été générés en 2020. Un zettaoctet équivaut à mille milliards de gigaoctets. Le volume de données créées au cours des trois prochaines années sera beaucoup plus élevé que le volume des trente dernières années. On estime également que le volume de données générées par les appareils embarqués, ainsi que l’augmentation des métadonnées, dépasseront bientôt tous les autres types de données.

Un nouveau paradigme informatique

Alors que les performances des supercalculateurs ont doublé presque chaque année de 2002 à 2009, ce taux est tombé à tous les 2,3 ans de 2009 à 2019. Cela était dû à plusieurs facteurs, notamment le ralentissement de la loi de Moore et des contraintes techniques telles que la mise à l’échelle de Dennard. Alors qu’ils semblaient être des obstacles importants, les technologues ont maintenant trouvé des moyens innovants de les surmonter pour inaugurer ce que l’on appelle l’ère de l’informatique Exascale. Les systèmes exascale correspondent à des systèmes de calcul suffisamment puissants pour calculer un milliard de milliards, soit un quintillion (1018) d’opérations par seconde.

Pour repousser les limites des performances et de l’efficacité, les ingénieurs construisent des systèmes hétérogènes qui utilisent des processeurs et des GPU, ainsi que la co-conception, c’est-à-dire l’optimisation itérative du matériel et des logiciels à la recherche d’une performance et d’une efficacité supérieures à moindre coût. Cela prend vie lorsque le supercalculateur Frontier alimenté par des processeurs EPYC de 3e génération et des GPU Radeon Instinct est lancé. Frontier devrait être le plus rapide au monde et le premier supercalculateur Exascale au monde. Il est en cours d’installation au Oak Ridge National Laboratory (ORNL) aux États-Unis. Frontier fournira plus de 1,5 exaflops de puissance de traitement maximale.

Repousser les frontières de la science

Les chercheurs envisagent d’utiliser cette immense puissance de calcul associée à la fusion du HPC et de l’IA pour relever de grands défis autrefois considérés comme hors de portée. Nous en avons vu un aperçu avec la demande de puissance de calcul élevée pendant la ruée mondiale pour développer le vaccin contre Covid-19.

En ce qui concerne « Frontier », l’ORNL prépare huit applications scientifiques clés, dont une qui étudiera l’astrophysique et les formations galactiques. Une autre application intéressante est un système de simulation physique des plasmas, appelé PIConGPU. Sa principale pertinence est pour les applications en radiothérapie du cancer et pour sonder la structure de la matière via les rayons X dans les sciences des matériaux et de la vie.

Un autre cas d’utilisation des ordinateurs Exascale est la science du climat. Les ordinateurs exascale permettront aux climatologues de simuler le comportement des océans et de l’atmosphère du monde, et de modéliser le changement climatique brutal, nous aidant à comprendre ce que nous devons faire pour que la terre reste un endroit hospitalier.

En conclusion, à plus d’un quintillion d’opérations par seconde, les ordinateurs Exascale tiennent la promesse de dévoiler un nouveau monde de possibilités comprenant les forces fondamentales de l’univers, et qui sait, peut-être même l’origine de l’univers !

L’écrivain est chef de pays, AMD Inde

