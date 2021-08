New Girl : que regarder si vous avez aimé la série comique

Aimer la vie (HBO Max)

HBO Max a sorti quelques émissions originales intéressantes depuis le lancement du service de streaming, comme Gossip Girl récemment redémarré ou The Flight Attendant dirigé par Kaley Cuoco. Cependant, l’un de mes favoris jusqu’à présent a été Love Life. Dans cette série d’anthologies, nous suivons un nouveau personnage principal chaque saison, de sa première relation à sa toute dernière.

Si vous avez aimé les relations dans New Girl, c’est un excellent spectacle pour vous. La première saison suit le personnage d’Anna Kendrick, Darby, alors qu’elle recherche l’amour, et le mélange de romance et de comédie en fait l’une des meilleures émissions de HBO Max à ce jour. De plus, l’amitié entre Darby et Sam (joué par Zoe Chao) est à tomber par terre et je les aime tellement. La saison 2 de Love Life mettra en vedette William Jackson Harper de The Good Place, selon Variety, donc si vous voulez rattraper votre retard sur la série, jetez-y un coup d’œil maintenant avant qu’une nouvelle histoire ne commence !

Diffusez Love Life sur HBO Max.