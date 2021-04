New Gurgaon: le nouveau corridor de croissance de la région de la capitale nationale

Le gouvernement de Haryana entreprend également la mise à niveau et l’amélioration des infrastructures à un rythme rapide à New Gurgaon.

Parsemé de gratte-ciel imposants, de centres commerciaux somptueux, d’espaces de bureau dotés de la technologie, de divertissements et d’options de loisirs de premier ordre, Gurgaon a légitimement mérité la distinction de Millennium City. Au fil des ans, il est devenu le nouveau capital commercial et le centre des startups de la prochaine génération. Il est en effet considéré comme la quintessence du développement commercial, en particulier dans la région de la capitale nationale (RCN).

Gurugram, comme il a été rebaptisé pour être la demeure de Guru Dronacharya dans le Mahabharat, a été témoin d’une transformation urbaine spectaculaire au cours des dernières décennies, devenant l’un des principaux corridors de croissance sur la carte du monde. Le succès de Gurugram s’est traduit par une croissance des zones voisines, New Gurgaon en particulier.

New Gurgaon se caractérise par une population cosmopolite, des espaces de bureaux ultramodernes, des espaces de vente au détail et de divertissement intégrés et bien plus encore. Surfant sur les vagues jumelles de l’emplacement stratégique et du développement d’infrastructure prévu, New Gurgaon est le centre commercial et industriel le plus prometteur qui ajoutera une nouvelle dimension au secteur immobilier indien. Cette zone peut être divisée en deux groupes principaux le long de l’autoroute Dwarka – les secteurs 102 à 113 et les secteurs 76 à 95 et 95A.

Avec une excellente connectivité vers Delhi d’un côté et Manesar (Haryana) et Neemrana (Rajasthan), les principaux centres commerciaux, de l’autre, il est également accessible à des sites importants tels que l’aéroport international Indira Gandhi, la gare de New Delhi et la ville de Huda. Station de métro Centre. L’autoroute Kundli-Manesar-Palwal (KMP) et la route périphérique sud (SPR) sont devenues deux centres névralgiques majeurs de la connectivité. L’autoroute KMP a facilité la décongestion en servant de lien alternatif entre le nord et l’ouest ainsi que le sud de l’Inde. Pendant ce temps, SPR a renforcé la connectivité à New Gurgaon en se connectant à la route d’extension du parcours de golf, à la route Gurgaon-Sohna, au NH-4 et à l’autoroute Dwarka via la route périphérique nationale (NPR).

Les projets à grande échelle tels que le corridor industriel Delhi-Mumbai et le corridor de fret dédié annonceront une transformation spectaculaire de la région et entraîneront un effet multiplicateur en termes de connectivité améliorée, de développement industriel, de création d’emplois, de développement immobilier, augmentant ainsi la contribution. au PIB d’Haryana.

New Gurgaon est également témoin de développements infrastructurels à un rythme très rapide. L’ouverture de l’autoroute Dwarka reliera Dwarka à la NH48 et soulagera la congestion du trafic sur l’autoroute Delhi-Gurgaon. De plus, le projet de route Greater SPR reliant IMT Manesar au sud de Delhi sera un coup de pouce pour la connectivité et réduira le temps de trajet de 30 minutes. En outre, les plans de GMDA visant à transformer la SPR en une artère dans le cadre du nouveau plan directeur Gurgaon-Sohna 2031 grâce à la connectivité du métro et la liaison à la route Gurgaon-Faridabad ouvriront des vannes d’opportunités économiques et propulseront la région sur une trajectoire de croissance plus élevée. Le développement d’un nouveau canton industriel et de 6 sous-villes le long de l’autoroute KMP alimentera davantage le développement commercial et accélérera la croissance immobilière dans la région.

Le gouvernement de Haryana entreprend également la mise à niveau et l’amélioration des infrastructures à un rythme rapide à New Gurgaon. Ces initiatives comprennent la rénovation de la SPR, le déplacement de la gare de péage de Kherki Daula et l’ouverture d’un échangeur trèfle à l’intersection de la route périphérique centrale (CPR) et de la route périphérique sud. Toutes ces initiatives joueront un rôle déterminant en facilitant une circulation fluide du trafic à New Gurgaon, améliorant encore son habitabilité et ses perspectives en tant que plaque tournante de l’immobilier.

Le paysage de la mobilité à New Gurgaon connaît également un changement rapide. Les systèmes de mobilité de nouvelle génération proposés tels que le système de transport en commun rapide régional (RRTS), le système de transport en commun rapide Gurgaon-Manesar-Bawal (MRTS), le train orbital le long de l’autoroute Kundli-Manesar, la liaison ferroviaire de métro Delhi-Faridabad et l’ISBT aideront décongestion, réduisez l’empreinte carbone, rendez les voyages pratiques et sans tracas et enrichissez l’histoire du développement.

Ces développements infrastructurels s’accompagnent d’un renforcement des infrastructures sociales avec le nombre croissant d’écoles et d’établissements d’enseignement supérieur, d’institutions bancaires et financières, d’espaces commerciaux et de vente au détail, de restaurants et de points de vente de nourriture et de boissons, d’espaces de divertissement et de loisirs, entre autres. Une infrastructure sociale robuste combinée à la disponibilité d’énormes espaces verts ouverts et des zones de marche dans les projets résidentiels permettent une vie holistique. De nombreuses familles vivant dans différentes parties de la NCR de Delhi depuis des générations considèrent maintenant New Gurugram comme le choix préféré pour investir pour une utilisation finale. En conséquence, aujourd’hui, New Gurugram abrite certaines des meilleures offres résidentielles de la RCN avec des installations, des équipements et des expériences à la fine pointe de la technologie pendant lesquels un millénaire a beaucoup voyagé.

Avec la proximité des pôles industriels de Manesar, Neemrana, Bawal, Dharuhera et Bhiwadi d’une part et Cyber ​​Hub, Sohna Road, Udyog Vihar d’autre part, New Gurgaon abrite une population millénaire en plein essor, notamment des UHNI, des HNI, des expatriés et des professionnels. C’est une adresse résidentielle recherchée en raison de son emplacement stratégique, de ses infrastructures planifiées et de la présence de vastes étendues d’espaces verts et ouverts. Alors que le concept de «marche vers le travail» gagne en popularité, les professionnels de l’entreprise choisissent de plus en plus New Gurgaon pour la maison de leurs rêves. S’inspirant de la réponse écrasante des acheteurs, les promoteurs immobiliers rivalisent de plus en plus sur New Gurgaon et entreprennent des innovations uniques pour attirer et fidéliser une clientèle fidèle. Le COVID-19 a invariablement affiné l’orientation vers des joueurs organisés avec une excellente expérience professionnelle qui incarnent la focalisation sur le client comme leur philosophie de base.

La santé et le bien-être devenant des préoccupations primordiales, les cantons intégrés et fermés de New Gurgaon, caractérisés par des offres résidentielles personnalisées avec des équipements de pointe, une gestion des installations robuste et une expérience client supérieure, sont de plus en plus attirés par les acheteurs. Ces propriétés illustrent une planification méticuleuse et sont uniquement adaptées aux goûts et aux préférences des clients. Les meilleurs équipements de sa catégorie, une vie tranquille au milieu d’une verdure verdoyante et un mélange d’intimité et de communauté sont les caractéristiques de ces propriétés.

Une combinaison d’infrastructures robustes, la présence d’espaces commerciaux et de vente au détail a positionné New Gurgaon comme un pôle immobilier de premier plan. Les perspectives de croissance économique dues aux projets d’infrastructure proposés et au paysage politique favorable augurent bien pour New Gurgaon d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de l’immobilier indien.

(Par Karan Kumar, directeur du marketing, DLF Ltd)

