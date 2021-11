New Halo : le patch de la collection Master Chief ajoute des produits cosmétiques pour le 20e anniversaire

Il y a du nouveau contenu de personnalisation dans Halo: The Master Chief Collection célébrant le 20e anniversaire de Halo et Xbox que les joueurs peuvent gagner grâce à des défis ou acheter via la vitrine tournante du jeu, The Exchange.

Le nouveau contenu cosmétique du patch 1.2611.0.0 inclut des rappels vers Halo 2, Halo 3 et Halo Reach. Nous avons détaillé la liste complète ci-dessous :

Halo 2: Anniversary Orion Armor SetPlusieurs articles Halo 3: Set d’armure MirageAccessoires arrièrePeaux d’armes OGXHalo 3 et Halo: Reach Blackguard Fallen Equerry casqueUne nouvelle personnalisation de l’utilitaire Halo: Reach, le conteneur d’hydratation Plaques signalétiques statiques et animées

me crashes sont moins susceptibles de se produire pendant les matchs Big Team Battle et le compte de partage de fichiers de confiance apparaît désormais comme fiable dans le jeu.

Dans Halo : Combat Evolved, l’échelle HUD revient désormais à 100 % lors de la restauration des paramètres par défaut. Halo ODST et son mode Firefight semblent avoir le plus grand nombre de correctifs. Les ennemis sortant des dropships n’apparaîtront plus brièvement sur la carte avant d’être déposés, et le score total ne se désynchronise pas lorsque vous gagnez un grand nombre de points à la fois.

Le pistolet à plasma a également subi quelques changements, car sa durée d’étourdissement sur les sentinelles est désormais sa durée supposée, et le comportement et la position des sentinelles étourdis par le pistolet sont cohérents pour tous les joueurs.

Halo: The Master Chief Collection est actuellement au milieu de la saison 8 et il y a beaucoup plus de contenu d’anniversaire pour Halo en cours, y compris une peluche Grunt équipable. L’histoire de Halo se poursuit avec la sixième entrée principale, Halo Infinite, qui sera lancée sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC le 8 décembre.

