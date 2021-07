New Horizons célèbre la fête japonaise Obon

Le cheval concombre et la vache aubergine d’Animal Crossing arrivent via une mise à jour gratuite. Image : Nintendo

Le mois de juillet étant presque terminé, l’une des plus grandes vacances du Japon commence le mois prochain : Obon. Non seulement il sera célébré dans tout le pays, mais aussi dans Animal Crossing: New Horizons avec des chevaux de concombre traditionnels et des vaches aubergines.

Tenu généralement en août pendant trois jours (bien que, pour certains à Tokyo, il ait lieu un mois plus tôt), le festival bouddhiste marque le retour de ses ancêtres. Les Japonais visitent les cimetières et nettoient les pierres tombales de leur famille, enfilent un kimono d’été léger appelé yukata ou jinbei, regardent des feux d’artifice et assistent à des festivals où ils mangent, boivent et dansent.

Les festivals d’été sont vraiment l’un des meilleurs moments pour être au Japon. Mais cette année, avec 37% de la population en état d’urgence jusqu’au 31 août en raison d’un pic de cas de covid-19, cette saison d’Obon ne sera guère typique. Les gens célébreront toujours, bien que les rassemblements de masse semblent être terminés, ce qui rend l’été à Animal Crossing plus pertinent que jamais.

À la maison, les gens feront toujours des chevaux et des vaches avec des concombres, des aubergines et des cure-dents. Ces piliers d’Obon arrivent également à Animal Crossing: New Horizons, et leur vue peut sembler surprenante au premier abord. Je me souviens de la première fois que j’ai vu un cheval concombre chez la grand-mère de ma femme. « C’est pour que mon mari puisse me rendre visite », m’a-t-elle dit.

Les bovins de concombre et d’aubergine de cheval sont appelés shoryouma (精霊馬). Les « jambes » de chacun peuvent être constituées de cure-dents, de baguettes raccourcies ou de tout autre bâton en bois. L’idée est que l’ancêtre utilisera le cheval pour rentrer à la maison dès que possible, puis reviendra sur le bétail plus lent, restant un peu plus longtemps dans ce monde, s’imprégnant du paysage sur le chemin du retour.

Le cheval concombre peut être placé à l’extérieur sur le pas de la porte de la famille avec de l’encens pour permettre le voyage de retour de l’ancêtre. (Je les ai également vus placés dans des clapiers dans l’entrée.) Parfois, la vache aubergine est également affichée; cependant, étant donné que son objectif est le voyage de retour, cela pourrait ne pas être nécessaire.

L’ensemble shoryouma est ensuite placé sur l’autel familial, qui est rempli d’offrandes. Il peut s’agir de la nourriture et des boissons que l’ancêtre appréciait dans la vie, comme des oranges, des croustilles, des boissons gazeuses ou même de l’alcool, comme la bière. La vache aubergine est également apte à « rapporter » ces offrandes avec l’ancêtre au retour.

Faire du cheval concombre et du bétail aubergine est simple, mais au cours des dernières années, les types créatifs au Japon se sont déchaînés, créant des shoryouma vraiment sauvages. (Par exemple, jetez un œil à ceux inspirés de Mad Max !)

Bien sûr, shoryouma est déjà apparu dans Animal Crossing et continuera de le faire dans les futures itérations inévitables. La dernière mise à jour gratuite saisonnière tombe aujourd’hui. La vache aubergine et le cheval concombre seront disponibles via Nook Shopping entre le 10 et le 16 août, juste à temps pour que vos ancêtres Animal Crossing des jeux d’antan se dépêchent de rentrer chez eux vers New Horizons.