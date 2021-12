New India a à la fois « Virasat » et « Vikas » : PM Modi lors du lancement du corridor de Kashi Vishwanath

Le Premier ministre Modi a déclaré qu’il existe à la fois des « Virasat » (patrimoine) et des « Vikas » (développement) dans la Nouvelle Inde, qui est fière de sa culture et a également confiance en ses capacités.

Chaque fois qu’un Aurangzeb a surgi en Inde, un Shivaji a également émergé car le sol de ce pays est différent du reste du monde, a déclaré lundi le Premier ministre Narendra Modi après avoir inauguré la première phase du Kashi Vishwanath Dham ici.

S’adressant à l’assemblée, le Premier ministre a déclaré qu’il y avait à la fois « Virasat » (patrimoine) et « Vikas » (développement) dans la Nouvelle Inde, qui est fière de sa culture et a également confiance en ses capacités.

Poussant pour « Aatma Nirbhar Bharat », le Premier ministre Modi a déclaré : « Je veux trois résolutions de votre part, pas pour vous-même, mais pour notre pays : la propreté, la création et l’innovation et des efforts continus pour créer une Inde autonome. »

Il a également salué l’héritage civilisationnel de Varanasi et a déclaré que de nombreux sultanats se sont levés et se sont effondrés mais que Benaras est resté. « Les envahisseurs ont attaqué cette ville, essayé de la détruire. L’histoire est témoin des atrocités d’Aurangzeb, de sa terreur. Il a essayé de changer la civilisation par l’épée. Il a essayé d’écraser la culture avec le fanatisme. Mais le sol de ce pays est différent du reste du monde. Ici, si un (empereur moghol) Aurangzeb vient, un (guerrier maratha) Shivaji se lève également », a déclaré Modi.

« Si un Salar Masud avance, des guerriers comme Raja Suhaldev lui font réaliser le pouvoir de notre unité », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Modi a déclaré que le tout nouveau complexe du Kashi Vishwanath Dham n’est pas seulement un grand bâtiment, mais un symbole de la «culture Sanatan» de l’Inde, notre âme spirituelle et l’antiquité et les traditions de l’Inde.

La zone du temple ici, qui ne faisait que 3000 pieds carrés, s’est maintenant étendue à environ cinq lakh pieds carrés, a déclaré Modi. Désormais, 50 000 à 75 000 fidèles peuvent se rendre dans les locaux du temple, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’une « nouvelle histoire » était en train d’être créée et que « nous sommes chanceux d’en avoir été témoins ».

Après son arrivée dans la ville sainte, également sa circonscription parlementaire, Modi a rendu hommage au temple Kaal Bhairav, puis a plongé dans le Gange d’où il a collecté de l’eau bénite pour le culte au temple de Kashi Vishwanath.

Les gens ont scandé des hymnes alors que la carcade du Premier ministre traversait la ville. Modi s’est également arrêté à certains endroits pour accepter les félicitations.

Avant l’inauguration, Modi a assisté à une cérémonie de prière et a ensuite couvert les travailleurs impliqués dans la construction du projet de pétales de fleurs en signe de reconnaissance de leur travail. Il s’est également assis avec eux pour une photo de groupe. Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath, le président du BJP JP Nadda et un grand nombre de saints de tout le pays ont assisté à la cérémonie.

