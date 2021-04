New Kind of Network (NKN) gagne 340% pour devenir «  la plus grande blockchain au monde  »

Un signe révélateur d’une saison croissante des altcoins est le moment où des projets obscurs et moins connus commencent à générer des gains effrayants alors que les commerçants se bousculent pour sauter sur la hausse des prix.

Le nouveau type de réseau (NKN) est apparu au cours du mois dernier comme l’un de ces gagnants surprises, augmentant de 1400% d’un creux de 0,052 $ le 8 mars à un nouveau sommet historique de 0,779 $ le 6 avril.

Graphique NKN / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

NKN est un protocole et un écosystème de connectivité réseau peer-to-peer qui utilise des incitations économiques pour «motiver les internautes à partager les connexions réseau et à utiliser la bande passante inutilisée».

Depuis son lancement en janvier 2018, le projet n’a cessé de développer sa communauté active pour devenir discrètement le «plus grand réseau de blockchain au monde en termes de nœuds de consensus complet» selon le site Web du projet, avec 67266 nœuds actuellement en fonctionnement sur le réseau et la capacité de prendre en charge des millions de nœuds de consensus complets.

Le jalonnement de Binance aide à enflammer le prix NKN

L’action des prix pour NKN a vraiment commencé à augmenter après l’annonce du 11 mars de Binance selon laquelle les détenteurs de NKN pourraient gagner 20% APY sur leurs avoirs s’ils les déposaient sur leur compte d’épargne Binance.

L’élan du projet a continué de prendre de l’ampleur au cours des semaines suivantes, alors que les fluctuations du prix symbolique ont commencé à attirer une attention supplémentaire.

Les solutions proposées par le réseau ont également contribué à augmenter sa base d’utilisateurs, avec des produits comme la messagerie nMobile qui offre un service de messagerie privée capable de concurrencer WhatsApp et nConnect qui est une solution d’accès à distance unique axée sur le maintien de la sécurité et de la confidentialité.

Quand nous disons que NKN est la base de réseau indispensable pour le Web 3.0, nous ne mâchons pas nos mots.

– Communication p2p 100% privée

– Plus de 52 000 nœuds communautaires imparables

– Applications tueuses comme Surge, nConnect, nMobile $ NKN #BUIDL # web3https: //t.co/k4YPzkw9YQ pic.twitter.com/bRVaamTJmv – NKN (@NKN_ORG) 2 avril 2021

Selon le cofondateur et co-PDG de NKN, Bruce Li, la performance de NKN au cours du mois dernier est en grande partie liée au sentiment haussier général du marché de la cryptographie au sens large et à la récente focalisation sur les projets liés à l’infrastructure Web 3.0 tels que Filecoin (FIL). et Storj.

Li a également souligné l’impact des mineurs sur le marché et a souligné la forte communauté minière de NKN et son accent sur le Web 3.0 comme les forces motrices de la croissance récente du protocole.

Li a dit:

«Il se trouve que NKN est à la fois infra Web 3.0 (mise en réseau et transmission de données) et possède une communauté minière forte. 30% des jetons NKN sont extraits ou destinés à être extraits. »

Pour ceux qui préfèrent voir l’investissement institutionnel dans un projet pour valider son statut de candidat, Li a souligné le fait que Coinbase Custody offre un soutien à NKN, ce qui selon lui indique un «certain niveau de qualité pour le projet».

Alors que les bases du Web 3.0 continuent d’être posées et que les projets décentralisés entrent dans la notoriété du grand public, NKN s’est discrètement positionné pour voir davantage d’avantages alors que la technologie de la blockchain s’intègre davantage à l’infrastructure technique et financière.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.