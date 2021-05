New Legacy confirme le camée spécial de Michael Jordan – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le mélange de Bugs Bunny et de vrais basketteurs s’est matérialisé dans Space Jam, un film qui combinait l’action en direct avec des dessins animés en deux dimensions. Plus de deux décennies après la première de ce film, la suite est déjà en cours. Space Jam: New Legacy revient avec les personnages des Looney Tunes, mais aussi avec Michael Jordan. Cela a été révélé par Don Cheadle, l’une des stars de la suite. Bien sûr, cela apparaîtra de manière inattendue.

“Michael Jordan est dans le film, mais pas de la façon dont on pourrait s’y attendre.” L’interprète a précisé qu’il ne s’agirait pas d’un caméo normal, mais a exclu de commenter davantage à ce sujet, donc à partir de maintenant, tout est spéculation. Si dans Space Jam Jordan était le joueur qui accompagnait Bugs Bunny et compagnie, c’est maintenant au tour de LeBron James, qui porte actuellement l’élastique des Los Angeles Lakers. Vous serez accompagné par le lapin susmentionné, Daffy Duck ou le diable de Tasmanie, entre autres. Don Cheadle, Sonequa Martin-Green et Zendaya font partie des acteurs confirmés.

Dans Space Jam: New Legacy, LeBron James sera piégé avec son fils Dom dans une autre dimension, appelée AI force.C’est une suite directe du film de 1996, bien que cette fois ce sera un nouveau basketteur qui se retrouve avec des personnages d’animation. L’objectif, bien sûr, sera de rentrer chez lui en toute sécurité, alors joignez-vous aux protagonistes des Looney Tunes pour jouer le jeu de leur vie contre les champions numérisés par IA

Warner Bros. Pictures a embauché Malcolm D. Lee (Scary Movie) pour diriger le film, qui suivra le scénario de Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler et Terence Nance. Les autres stars de la NBA à voir en action incluent Klay Thopson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul et Draymond Green.

Source: comme le Mexique