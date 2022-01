New Manhattan DA déchiré par un dirigeant syndical de police, propriétaire d’entreprise: « Donner une liste de contrôle aux criminels »

Les New-Yorkais et les policiers sont mis en danger par le nouveau plan de poursuites du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré jeudi le président de la NYPD Detectives Union.

« Il n’y a aucune conséquence. Et cela met le public et les détectives et policiers de la ville de New York en danger », a déclaré le président de l’Union des détectives de la NYPD, Paul Digiacomo, à « Fox & Friends ».

« Vous savez, vous donnez à l’élément criminel le pouvoir de résister à l’arrestation et de se blesser. Ce n’est pas juste pour les citoyens respectueux des lois et les agents des forces de l’ordre ici à New York qui mettent leur vie en danger chaque jour pour protéger le les gens de New York. »

ALVIN BRAGG, L’AVOCAT DU DISTRICT DE NYC FLAMBÉ PAR DES CRITIQUES POUR UNE PEINE PLUS LEGERE POUR LES CRIMINELS VIOLENTS

Bragg a annoncé qu’il ne demanderait pas de peine de prison pour diverses infractions, suivant la voie d’autres procureurs progressistes à Los Angeles, San Francisco et Philadelphie, entre autres.

Alvin Bragg, ancien adjoint du procureur général de New York, se tient avec sa femme, Jamila Bragg, lors d’un rassemblement de nuit électorale alors qu’il s’adresse à des partisans à New York, le mardi 22 juin 2021. (AP Photo/Craig Ruttle) ((Photo AP/Craig Ruttle))

Bragg a défendu sa politique après avoir été critiqué.

« Nous avons une époque où nous avons à la fois une augmentation de la violence et des incarcérations, et l’objectif est de réduire simultanément les deux », a déclaré Bragg à Fox News.

« J’ai eu une fusillade dans mon quartier il y a un mois, j’ai eu un couteau dans le cou, j’ai eu une arme semi-automatique sur la tête, je connais intimement ces problèmes. Donc ce que nous faisons ne fonctionne pas, clair et simple et c’est notre voie à suivre. C’est ainsi que nous réduisons le plus les crimes violents. «

Le troisième jour de son mandat, il a envoyé une note de service soulignant « la déjudiciarisation et les alternatives à l’incarcération »… comme les programmes d’intervention en cas de crise, au lieu d’envoyer certains criminels en prison. Les exceptions sans peine de prison sont le meurtre, un crime impliquant la mort de quelqu’un ou un crime. Et plusieurs crimes graves, comme certains cas de vols à main armée, sont réduits à des délits. Il promet également de limiter les peines à 20 ans, même pour les condamnations pour meurtre.

Le bureau de Bragg ne poursuivra également en grande partie plus certaines infractions d’intrusion, l’accusation de résistance à l’arrestation, les coups de métro et de bus et le travail du sexe. Il réduit également les frais de vol dans des magasins ou dans des zones de stockage à domicile et de trafic de drogue.

Bragg dit qu’il est temps d’adopter une nouvelle approche du système de justice pénale du pays qui échoue les plus vulnérables. Il dit que le système doit se concentrer sur la santé mentale et la toxicomanie, qui, selon lui, sont souvent les causes des récidivistes.

Les syndicats de police et les défenseurs des victimes d’actes criminels ont fustigé les nouvelles politiques, accusant Bragg d’adopter des politiques qui ne feront qu’encourager la criminalité.

Nic Faitos, partenaire de Starbright Floral Design, a qualifié le plan de Bragg de mauvaise idée.

« Personne n’a le monopole des bonnes idées. Dieu tout-puissant, c’est une mauvaise idée. Je n’ai jamais vu une politique que quiconque puisse proposer, qui puisse en même temps démoraliser une faction, nos services de police et d’autre part donner criminels une liste de contrôle des choses qu’ils peuvent faire et qui ne peuvent plus être considérées comme des crimes. »

