New Orleans Pelicans gagne contre Minnesota Timberwolves 136-140

05/02/2021 à 05:50 CEST

Pélicans de la Nouvelle-Orléans battre Minnesota Timberwolves loin de chez eux par 136-140 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Guerriers de l’état d’or par 126-114. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre Tonnerre d’Oklahoma City par 95-109 et après ce résultat, ils accumulent une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Pour l’instant Pélicans de la Nouvelle-Orléans serait exclu des play-offs avec 29 victoires en 64 matchs joués, tandis que Minnesota TimberwolvesAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 20 victoires en 65 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart-temps a présenté les deux concurrents, avec divers mouvements sur le tableau de bord, bien qu’à la fin l’équipe visiteuse ait fini par se distancer et s’est terminée avec un résultat de 30-38. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe locale est revenue pour égaliser le match.En fait, l’équipe a réalisé un 11-0 partiel, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 35-27. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 65-65 sur le comptoir.

Le troisième quart avait l’équipe visiteuse comme protagoniste, ils ont continué à gagner par huit points (86-94) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-33 et 97-98 au total. Enfin, le dernier quart a été à nouveau caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 26-25. Après tout cela, le match est arrivé à la fin du trimestre avec un match nul 123-123 entre les deux équipes, donc une extension était nécessaire pour connaître le vainqueur.

Pendant les prolongations, l’équipe visiteuse a dominé fondamentalement, en fait, ils ont réalisé un partiel de 13-2 dans ce quart-temps, ont eu une différence maximale de neuf points (129-138) et ont terminé avec un résultat partiel de 13-17, le résultat final étant du parti 136-140 en faveur de Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Au cours de la réunion, les performances de Zion Williamson Oui Balle Lonzo, qui a récolté 37 points, huit passes et neuf rebonds et 33 points, huit passes et 11 rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Villes de Karl-Anthony Oui Anthony Edwards, avec 28 points, trois passes et 14 rebonds et 29 points, six passes et neuf rebonds respectivement.

La prochaine réunion de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Guerriers de l’état d’or dans le Centre Smoothie King. De son côté, le prochain jeu de Minnesota Timberwolves sera contre Memphis Grizzlies dans le Centre cible. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.