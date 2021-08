New Shepard de Blue Origin rejoint le panthéon des mannequins-fusées

Le modèle de fusée New Shepard d’Estes utilise un équipement de lancement de modèle standard, y compris un seul moteur C6-3 ou C6-5. (Estes Industries via YouTube)

Les fans de Rocket pourront bientôt suivre les traces de Jeff Bezos lorsqu’il s’agira de posséder un véhicule spatial suborbital New Shepard.

Sachez simplement que tout sera réduit : le modèle réduit de fusée Blue Origin New Shepard dévoilé cette semaine par Estes Industries sera à l’échelle 1/66e et capable de monter à 400 pieds au lieu de 62 miles.

Au moins, le prix est également réduit : au lieu de payer un milliard de dollars par an pour soutenir le programme de développement de Blue Origin pour New Shepard ainsi que la fusée de classe orbitale New Glenn et les projets avancés, les acheteurs seront invités à débourser un seulement 69,99 $.

Estes s’associe au Club for the Future, la fondation éducative de Blue Origin, pour proposer New Shepard comme outil pédagogique STEM. Une partie des bénéfices de la vente sera reversée au club.

“Notre espoir est que le nouveau modèle Estes New Shepard stimule l’imagination des futurs explorateurs de l’espace et les inspire à se tailler leur propre rôle en aidant à inventer l’avenir de la vie dans l’espace”, Josef Reinke, directeur du Club for the Future, dit dans un communiqué de presse.

Le New Shepard d’Estes est disponible en pré-commande sur la boutique en ligne de Blue Origin ainsi que sur le site Web d’Estes, avec une livraison prévue en novembre.

Chaque boîte comprendra une carte postale du Club pour l’avenir pour que les enfants dessinent ou écrivent leur vision de la façon dont ils voient l’avenir de la vie dans l’espace. Les cartes postales peuvent ensuite être envoyées au Club for the Future, qui les mettra sur un vol New Shepard, puis les retournera aux expéditeurs avec un timbre officiel «Flown to Space».

L’annonce de cette semaine intervient un peu plus d’un mois après que Bezos et trois coéquipiers aient effectué un voyage suborbital dans l’espace dans une capsule New Shepard, et coïncide avec le vol sans équipage réussi d’un autre New Shepard connu sous le nom de RSS HG Wells.

New Shepard n’est pas la première fusée commerciale à être transformée en maquette de fusée : il y a dix ans, Estes a vendu des maquettes de fusée SpaceShipOne qui rendaient hommage aux vols spatiaux historiques de cet avion-fusée en 2004. Et pendant un certain temps, SpaceX a vendu une maquette de fusée versions de son cheval de bataille Falcon 9.

Ces deux kits sont maintenant des objets de collection.