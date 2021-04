New Spider-Man: 3 Set Photo taquine-t-il un lien avec Falcon et le soldat de l’hiver?

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Après quelques retards, la phase quatre du MCU a finalement commencé avec deux émissions sur Disney +. Il y a également un certain nombre de projets de films actuellement en cours, dont Spider-Man: No Way Home de Jon Watts. Certaines photos de l’ensemble ont récemment été mises en ligne et les fans se demandent si le prochain threequel a réellement un lien avec The Falcon et The Winter Soldier.