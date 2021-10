New State a enfin une date de sortie, et elle arrive plus tôt que vous ne le pensez

Krafton s’apprête à lancer PUBG: New State le mois prochain

PUBG: New State a été annoncé par Krafton en février et ne remplace pas PUBG: Mobile. C’est en fait quelque chose de nouveau qui existera à côté de l’ancien jeu. Bien sûr, New State offre le même style de jeu puisqu’il s’agit également d’un titre de bataille royale, mais il apportera de nouveaux graphismes, un nouveau contenu, un nouveau système anti-triche, ainsi que de nouveaux paramètres régionaux définis dans le futur. Jusqu’à aujourd’hui, on ne savait pas quand le New State serait officiellement publié, mais grâce à une nouvelle annonce de Krafton (accompagnée d’une longue vidéo de shocase médiatique, qui peut être visionnée après la pause), nous savons maintenant que PUBG: New State débarquera sur Android et iOS le 11 novembre, dans 200 pays. En prévision de ce lancement, un dernier playtest est prévu du 29 au 30 octobre et sera disponible dans 28 pays.

La vidéo de présentation des médias directement ci-dessus offre un aperçu de PUBG: New State, ses fonctionnalités, ses services et son système anti-triche. Il dure environ 50 minutes et est sous-titré depuis que cet événement a été filmé en Corée. Il y a beaucoup de duvet et de vantardise, mais il y a aussi des informations utiles que les fans apprécieront, j’en suis sûr, comme un accent renouvelé sur les mises à jour de contenu, l’équilibre et la communication avec les fans.

PUBG: New State verra un lancement mondial le 11 novembre, avec quatre cartes uniques, dont Troi et Erangel. La personnalisation des armes est au programme, ainsi que le nouvel ajout de drones et un magasin pour les acheter. Si vous souhaitez jeter un œil à un gameplay alpha, j’ai enregistré une heure en juin. C’est un jeu gratuit et de nombreux achats intégrés sont attendus. Pourtant, New State a déjà accumulé 50 millions de pré-inscriptions sur Android et iOS, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de fans impatients qui attendent de jouer.

Bien sûr, si vous êtes l’un de ces fans impatients prêts à essayer PUBG: New State, vous pouvez toujours vous pré-inscrire sur la liste du Play Store afin de recevoir une alerte lorsque le jeu sera mis en ligne le 11 novembre. . Et s’il vous arrive de vivre en Asie ou au Moyen-Orient, vous vous lancerez également dans le ring pour participer à la dernière épreuve technique prévue du 29 au 30 octobre. Alors n’hésitez pas à cliquer sur le widget Play Store ci-dessous pour vous assurer que vous êtes inscrit.

