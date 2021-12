New Super Mario Bros. a 15 ans et c’est toujours fantastique

Image : Nintendo

Pendant les vacances, nous republions certains de nos meilleurs reportages, interviews, articles d’opinion et points de discussion des 12 derniers mois de la part du personnel et des contributeurs – des articles qui, selon nous, représentent notre meilleur de 2021. Vous y trouverez notre mélange habituel de prévenance, de frivolité, d’expertise rétro, de nostalgie du jeu et, bien sûr, d’enthousiasme pour tout ce qui concerne Nintendo. Profitez!

Il est assez amusant de considérer que le jeu Nintendo DS le plus vendu de tous les temps – avec plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde – est toujours un titre que je considère comme sous-estimé. Au contraire, il est respecté comme l’entrée formative d’une série qui divise et qui est considérée comme n’ayant jamais vraiment évolué.

Mais c’est le truc – Nouveau Super Mario Bros. n’a jamais été question d’évolution. L’indice est dans le nom. Nouveau Super Mario Bros. Plutôt que d’être un pas en avant pour la série, c’était un bon souvenir. Une distillation des éléments qui ont fait Super Mario Bros. la série de jeux de plateforme la plus acclamée de tous les temps. Un tour de victoire pour le champion incontesté – le meilleur de tous les temps.

Cela ne veut pas dire que New Super Mario Bros. n’a pas introduit de nouvelles variables dans l’équation 2D de Mario. Après tout, au moment de sa sortie, le monde n’avait pas vu un nouveau titre Mario 2D traditionnel depuis le séminal des années 1990. Super Mario World (bien qu’il soit arrivé à NA en 1991 et à EU en 1992). On pourrait couper les cheveux en quatre et signaler les niveaux de liseuse de Super Mario Advance 4 : Super Mario Bros. 3, mais ceux enregistrés comme une nouveauté avant tout – un bonus. C’est tout un écart, et New Super Mario Bros. était la vraie affaire – une toute nouvelle (tout vieille ?) entrée visant à retrouver l’essence de la série qui a fait de Nintendo un nom bien connu.

Et il l’a fait, avec une facilité qui vous fait vous demander pourquoi Game Boys Color et Advance se sont vu refuser un nouveau jeu de plateforme de plombier, au lieu de cela (le merveilleux certes) Super Mario Bros. Deluxe et les séries Super Mario Avance séries. On pourrait vous pardonner de penser que le Big N avait perdu son mojo, mais d’après les preuves de New Super Mario Bros., il était clairement loin d’être rouillé.

Le jeu était et est une joie à jouer, mariant l’élan classique de Mario avec un ensemble de mouvements mis à jour tiré du classique absolu Super Mario 64 – Le triple saut en trois étapes de Mario est présent et correct, avec ses capacités de saut au sol et au mur ajoutant des possibilités supplémentaires à la conception de niveaux verticaux et à des récupérations habiles. Vous devrez également utiliser ces mouvements athlétiques, car les niveaux sont plutôt plus grands qu’auparavant et remplis de secrets bien cachés, certains cachant les nouvelles et insaisissables Star Coins. Avec trois d’entre eux par niveau, l’élément «collectathon» plus contemporain est mis en évidence, bien que ces trésors ne soient utilisés que pour déverrouiller des portes sur l’écran de la carte qui permettent d’accéder à certains niveaux supplémentaires et aux maisons de crapaud, qui reviennent de Super Mario Bros 3. plein à craquer de vies et de bonus supplémentaires.

Les power-ups, en effet, sont en grande partie des classiques de retour. Les puissants Super Mushroom et Fire Flower font évidemment leur retour, mais le tout nouveau Mega Mushroom transforme Mario en un monstre de la taille d’un écran qui tond les ennemis et le terrain dans un état d’invincibilité. Assurez-vous simplement de ne pas écarter ce tuyau vert que vous devez explorer ! Le yang du yin du Mega Mushroom est – vous l’aurez deviné – le Mini Mushroom, qui réduit Mario à une taille minuscule et lui permet d’explorer des espaces restreints et de courir à grande vitesse. Cette forme est également essentielle pour accéder aux mondes secrets du jeu, vous obligeant à conquérir les étapes du boss du début à la fin sous forme de Mini Mario, une tâche plus facile à dire qu’à faire. Cela rend également Mario si léger qu’il peut courir sur l’eau, comme une sorte de Jésus italien corpulent.

Le plus intéressant, cependant, est la nouvelle mise sous tension Shell qui permet à Mario d’enfiler une coquille bleue et de se cosplayer en tant que Koopa Trooper, se penchant à l’intérieur pour tourbillonner comme s’il venait de recevoir un coup de pied au sol par lui-même, ricochant sur toutes les surfaces comme un champion et briser les murs de briques dans de nouvelles zones. C’est très amusant et met en place le merveilleux défi que vous vous êtes imposé de voir combien de niveaux vous pouvez conquérir en mode Shell. Il est inhabituel que le power-up n’ait jamais fait un retour triomphal compte tenu de sa transformation. Les meilleures mises à niveau de Mario vous permettent de voir chaque niveau sous un tout nouveau jour et le Shell malheureusement oublié en était un parfait exemple.

Compte tenu du caractère exhaustif et exigeant de la post-Pays de Donkey Kong jeux de plate-forme, il est assez rafraîchissant de voir le retour des sorties secrètes et des distorsions de niveau – un élément traditionnel de Mario complètement perdu au cours des années qui ont suivi, alors que les jeux conçus pour être complétés à 100% sont devenus la norme. Bien sûr, cet élément n’est pas totalement perdu ici avec les Star Coins, mais c’est toujours génial de tracer votre propre chemin vers cette bataille finale avec Bowser grâce à votre propre observance et ingéniosité.

Un level design exemplaire, donc, et il est marié à une esthétique qui – tout en séparant – présente ses obstacles de manière claire et confiante. Vous ne pourriez jamais accuser New Super Mario Bros. d’avoir l’air spectaculaire, mais il est tout aussi innocent d’être trop occupé, trop encombré. C’est la fonction plutôt que la forme, un jeu qui donne la priorité à la conception des niveaux et au contrôle du joueur. 60 images verrouillées par seconde, un personnage de joueur incroyablement réactif et des graphiques clairs et faciles à lire qui utilisent brillamment les pixels et les polygones.

Autre chose digne de commentaire ? Pourquoi, ils ont ajouté un tas de mini-jeux de Super Mario 64 DS, ainsi que de nouveaux.

Si c’était la fin, si un jeu solo exemplaire était tout ce que vous aviez dans le package, New Super Mario Bros. serait toujours un 10/10 direct. Mais Nintendo ne s’est pas arrêté là – un composant multijoueur frénétique qui oppose Mario à Luigi dans une quête pour collecter des Power Stars. Naturellement, vous pouvez jouer les uns avec les autres pour éliminer les Stars de l’opposition et les attraper pour vous-même. C’est un joyau au rythme rapide, super amusant et criminellement sous-joué, qui a sans aucun doute inspiré le multijoueur local fou de la prochaine version Wii.

Autre chose digne de commentaire ? Pourquoi, ils ont lancé un tas de mini-jeux de Super Mario 64 DS, ainsi que quelques nouveaux. Mais surtout, le meilleur jeu de tous les temps – Sort ou ‘Splode – est présent et correct. (Vous pouvez voir les mini-jeux ci-dessous via la chaîne YouTube YTSunny)

Et c’est vraiment New Super Mario Bros. Pour toujours dans l’ombre de ses propres suites (bien que ces suites reçoivent des critiques quasi constantes de la part de certains), enfouies dans la plus grande bibliothèque de jeux de Nintendo de tous les temps. C’est le jeu DS le plus vendu de tous les temps, l’un des jeux les plus vendus de tous les temps, et – d’une manière ou d’une autre – il reste sous-estimé.

Partagez vos souvenirs et vos opinions sur New Super Mario Bros. dans les commentaires !