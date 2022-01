New Temptations Docuseries explore les icônes de Mighty Motown

Célébrer Les tentations’ 60e anniversaire et leur nouvel album, Temptations 60, le groupe légendaire présente une série documentaire YouTube en trois chapitres.

Chapitre 1 : Le commencement, est maintenant disponible. Il sert à célébrer l’héritage du groupe et Temptations 60, un tout nouvel album de nouvelles chansons du groupe R&B n°1 de tous les temps. L’album contient des morceaux écrits et produits par Narada Michael Walden, le producteur hip-hop K. Sparks, le membre de longue date du groupe Ron Tyson, membre fondateur Otis Williams, et le tout aussi légendaire robinson fumé, dont les chansons classiques ont lancé la séquence à succès originale du groupe. Temptations 60, qui contient le single « Is It Gonna Be Yes Or No », est disponible en précommande et sortira le 28 janvier 2022.

Le documentaire offre un brillant aperçu du groupe et de l’histoire de Motown Records. Dans le chapitre 1 : Le commencement, Smokey Robinson se souvient des premiers jours.

« À ce moment-là, personne ne nous payait. Je veux dire, toutes les autres maisons de disques, les maisons de disques nationales, elles vous payaient si elles le voulaient. Et s’ils ne voulaient pas, ils ne l’ont pas fait, surtout si vous étiez noir », explique-t-il.

« Je veux dire, quoi qu’ils aient envie de vous donner, ils peuvent vous donner une voiture plutôt que de vous donner l’argent de vos redevances. Donc de toute façon, tout le monde faisait comme ça. Alors, Berry a emprunté 800 $ à sa famille pour lancer Motown. Et c’est ainsi que j’ai été lié à Motown parce que j’étais lié avec lui avant qu’il ne lance Motown.

Otis Williams a également rappelé comment son enfance a influencé la musique de The Temptations. Il dit : « Quand vous êtes élevé par deux merveilleuses grand-mères dans le Sud, tout ce que j’écoutais, c’était gospel. Lorsque The Temps s’est réuni pour la première fois, nous ouvrions nos répétitions en chantant du gospel parce que lorsque vous chantiez du gospel, vous feriez mieux de savoir ce que vous faites ou de le laisser tranquille. Parce que ces frères et sœurs qui chantaient du gospel quand je grandissais en écoutant, ils ont touché l’esprit.

La série documentaire YouTube en trois parties sur le groupe promet d’offrir aux fans, nouveaux et anciens, un aperçu sans précédent de la formation, du processus créatif et de l’éclat de The Temptations.

